HBO Max : une version financée par la publicité dès le mois de juin

Il y a 2 heures

Julien Russo

Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais aux États-Unis sa popularité n'est plus à remettre en question. Le service de streaming de Warner Media, HBO Max, connaît un grand succès, cependant la croissance est nettement plus ralentie par rapport à celle de Disney+. La raison ? Le prix de l'abonnement !

HBO Max change de stratégie

Indisponible en Europe pour quelques mois encore, HBO Max va se lancer dans plusieurs nouveaux pays dès le mois de juin.

La bonne nouvelle, c'est que nous aurons un lancement très différent que celui qu'ont connu les Américains. En effet, dès le premier jour de disponibilité, HBO Max a été proposé au tarif de 14,99 dollars, Warner Media vise le haut de gamme et ne pense pas du tout au petit budget.



Heureusement, les choses vont bientôt changer si on en croit le récent rapport du média Engadget. HBO Max prévoit d'ajouter un nouveau forfait, celui-ci ne serait pas moins cher, mais carrément gratuit.

Mais... Commence est-ce possible ? Grâce à la publicité évidemment !

Dès le mois de juin 2021, le service de streaming va ajouter avec son offre standard, un forfait gratuit qui sera entièrement financé par des annonces publicitaires. Vous en aurez sur l'interface, au début du programme et pendant la transition entre deux épisodes d'une série.



Impossible de dire pour l'instant si HBO Max prévoit aussi d'en intégrer pendant un contenu en cours (comme le fait YouTube dans ses vidéos).

Quoi qu'il en soit, cette offre gratuite devrait également être disponible pour le lancement de HBO Max dans plusieurs pays européens.

Cette décision intervient après que l'opérateur AT&T (le principal actionnaire) et Warner Média se soient rendu compte que les objectifs fixés pour 2025 vont être difficilement atteignables avec la grille tarifaire actuelle.

HBO Max prévoit d'atteindre entre 120 et 150 millions d'abonnés d'ici 4 ans, le forfait gratuit devrait attirer énormément de nouveaux abonnés, ceux qui n'ont pas les moyens d'investir dans un forfait à plus de 10$/mois, y compris ceux qui n'ont tout simplement pas envie de payer une dizaine de services de streaming tous les mois.



Nous n'avons pour l'instant aucune date pour la disponibilité de HBO Max en France, pour rappel, il y a un mois Warner déclarait cela dans un communiqué :

Après l'arrivée de HBO Max en Amérique latine et dans les Caraïbes, les services de streaming de marque HBO en Europe (les pays nordiques, l'Espagne, l'Europe centrale et le Portugal) devraient être mis à niveau vers HBO Max plus tard cette année.

La phrase "plus tard cette année" correspond à juin 2021, cependant comme vous pouvez le constater, la France n'est pas mentionnée dans la déclaration du service de streaming.



