iOS 14.5 permettra la recharge NFC Navigo sur iPhone XS/XS Max et XR

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Depuis le mois dernier, il est enfin possible d'acheter des tickets Navigo sur les iPhone, mais également de recharger son abonnement et de l'utiliser pour franchir les barrières, comme c'était déjà le cas du côté d'Android. Seul bémol, tous les modèles d'Apple ne sont pas encore compatibles avec cette belle nouveauté que l'on retrouve sur l'app RATP et IDF Mobilités.

La bonne nouvelle, c'est qu'avec la future mise à jour iOS 14.5, de nouveaux modèles pourront profiter de cet possibilité : les iPhone XS/XS Max et XR.

Une pensée pour les anciennes générations d'iPhone

il sera donc possible d'acheter des tickets et des abonnements via un iPhone plus ancien que les iPhone 12 et iPhone 11, marquant ainsi une grande étape pour la RATP. Ce n'est pas tout, puisque les utilisateurs pourront également se servir des smartphones à la Pomme pour les valider, même si celui-ci est éteint, grâce à la réserve d'énergie mise en place depuis l'iPhone XS.



Alors que la RATP n'avait pas expliqué le problème de compatibilité des iPhone XS, iPhone XS Max ou iPhone XR, un message dans l’application explique que leur supporte arrive de façon imminente :

Désolé, ce service requiert l’utilisation d’un iPhone 7 minimum sous iOS 13 ou versions ultérieures. Les iPhone XR, XS et XS Max sont compatibles à partir de la version iOS 14.5.



iOS 14.5 est actuellement en test bêta auprès des développeurs et testeurs publics. Outre cette nouveauté, Apple y intègre notamment la reconnaissance Face ID + Apple Watch qui permet de déverrouiller son iPhone sans enlever son masque.

En revanche, nous sommes curieux de savoir en quoi iOS 14.5 débloquera la situation NFC pour les iPhone 2018...