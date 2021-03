Cook : Apple fait la publicité de la solidité de l’iPhone 12

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Apple a lancé une nouvelle publicité faisant la promotion de la résistance de l'iPhone 12. Ce n’est pas la première fois que la société insiste sur ce point, car durant le keynote sur l’iPhone de l’année dernière, elle a déclaré que ce modèle avait des performances de chute quatre fois supérieures.

Une publicité amusante sur la résistance de l’iPhone 12

Dans le spot nommé Cook, un cuisinier maladroit essaie d'apprendre une recette en lisant les étapes sur son iPhone 12. Le résultat est qu'il renverse beaucoup de sauce sur l'iPhone, le remplit de farine et frappe le smartphone avec un moulin à poivre plusieurs fois.



C'est une publicité vraiment sympathique de 30 secondes. La musique qui joue en arrière-plan est « Sauce », de la chanteuse Naïka.

À la fin de la publicité, la cuisinière laisse tomber son iPhone 12 une fois de plus dans l'évier puis le nettoie à l'eau courante. L’occasion d’afficher le slogan de fin :

Plus durable que jamais. Détendez-vous, c’est un iPhone.



Apple avait déjà promu la durabilité de l'iPhone 11 dans la cuisine en 2019 et dans l'introduction vidéo de l'iPhone 12, la société a déclaré qu'il était «résistant aux oops», lorsqu'un utilisateur laisse tomber du café chaud, de la bière, du vin, de l'eau et des sodas sur le téléphone.

L'iPhone 12 possède une certification iP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière. Avec l'écran Ceramic Shield, Apple affirme que ce modèle résiste quatre fois mieux aux chutes accidentelles. Mais bien que l'iPhone 12 soit plus résistant lorsqu'il tombe, il est toujours sensible aux rayures sur l'écran. Et d’après notre expérience, c’est surtout la vitre arrière qui est encore trop fragile.



