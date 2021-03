DuckDuckGo compare sa fiche de confidentialité de l'App Store à celle de Chrome et Google

DuckDuckGo est l'une des rares entreprises qui a compris que le respect de la vie privée est un élément de plus en plus important aux yeux des consommateurs. Pour attirer l'attention des internautes sur les pratiques abusives de Google en ce qui concerne la collecte des données, DuckDuckGo a fait une petite comparaison à l'aide des fiches de confidentialités de Google Chrome et du moteur de recherche Google.

L'obligation de dévoiler les informations collectées via les applications iOS a probablement été la pire nouveauté pour des entreprises comme Google ou encore Facebook.

Auparavant, personne ne savait réellement les informations qui étaient récupérées, ce qui arrangeait bien "les pro" de la collecte des données personnelles. Aujourd'hui, n'importe quel utilisateur peut rapidement constater quels sont les applications qui sont les moins respectueuses sur la vie privée.



Pour certaines applications comme DuckDuckGo, cette modification sur l'App Store est une bonne nouvelle puisque cela permet de dévoiler au grand jour tout l'effort qui est fait autour de la confidentialité.

Pour démontrer cet atout et sa supériorité dans ce domaine, DuckDuckGo a tenu à faire une comparaison entre son navigateur web, Google Chrome et le moteur de recherche de Google.

Le résultat est bien évidemment accablant pour la firme de Moutain View, mais justement, c'est pile ce que voulait montrer DuckDuckGo pour faire prendre conscience aux internautes de l'abus du géant californien.



Dans cette comparaison, on peut apercevoir que DuckDuckGo ne collecte aucune donnée personnelle, ce qui est assez rare quand on regarde d'une façon globale les applications disponibles sur l'App Store.

Quand on observe chez Google, l'entreprise se permet de récupérer : votre localisation, l'historique de votre navigateur, vos informations financières, vos identifiants, des données utilisateurs... Une tonne d'informations qui n'ont pas toujours besoin d'être collectées pour optimiser votre expérience utilisateur !



Dans son tweet, DuckDuckGo explique :

Ce genre de situation était inévitable pour Google !

Les applications du groupe Facebook ont elles aussi été visées par des critiques, de récents comparatifs entre WhatsApp, Telegram, Signal et iMessage sont apparus sur les réseaux sociaux. L'application de messagerie instantanée rachetée par Facebook a été au cœur d'une polémique pendant plusieurs semaines.

Cette visibilité qu'offre Apple sur la collecte des données est sans aucun doute positif pour les utilisateurs qui peuvent enfin faire la part des choses et utiliser les applications qui leur paraissent la plus respectueuse en matière de confidentialité.

After months of stalling, Google finally revealed how much personal data they collect in Chrome and the Google app. No wonder they wanted to hide it.

Spying on users has nothing to do with building a great web browser or search engine. We would know (our app is both in one). pic.twitter.com/lJBbLTjMuu