Tesla Semi : une vidéo sur une piste d'essai mise en ligne

Il y a 5 heures

Julien Russo

Annoncé le 16 novembre 2017, le premier camion électrique de Tesla devait normalement arriver en 2019, mais à cause de plusieurs retards, l'entreprise a expliqué qu'il fallait plutôt s'attendre à un lancement dès 2021. Depuis cette déclaration, nous n'avions pas de nouvelles, jusqu'à hier... Tesla a mis en ligne sur son compte Twitter une vidéo d'un Tesla Semi sur une piste d'essai !

Le Tesla Semi bientôt lancé ?

Une accélération de 0 à 60 km/h avec 36287.35 kg en 20 secondes, 4 moteurs indépendants, une consommation d'énergie de moins de 2 kWh par kilomètre... Le Tesla Semi a tous les critères pour être un camion électrique révolutionnaire qui va faire économiser beaucoup d'argent aux entreprises !

La firme d'Elon Musk sait que ce nouveau véhicule va lui rapporter beaucoup d'argent, mais l'entreprise préfère prendre son temps, il n'est pas question de se précipiter et de lancer un camion qui ne respectera pas les engagements annoncés lors de la présentation. Surtout que le Tesla Semi va être le premier véhicule à intégrer les cellules 4680, une nouveauté annoncée lors de la Battery Day en septembre 2020.

Pour montrer que le projet avance bien et que le lancement est bien prévu pour cette année, Tesla a mis en ligne sur son compte Twitter une vidéo du Tesla Semi sur une piste d'essai.

L'entreprise test tous les aspects du camion en matière d'autonomie, de vitesse ou encore de résistance en cas de choc.



Tesla a déjà de nombreuses commandes pour le Tesla Semi, alors que celui-ci n'est même pas encore disponible, plus de 2 000 précommandes ont déjà été effectuées (essentiellement de la part de grandes entreprises). Dans cette liste de clients, on retrouve DHL, Fedex ou encore United States Postal Service.

Toutes ces entreprises savent que le Tesla Semi va coûter cher (à partir de 150 000 $), mais les économies vont être sur le long terme grâce à l'absence de l'investissement dans le carburant.