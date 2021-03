Dungeon of the Endless: Apogee est de sortie sur iOS !

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Après un excellent opus sur PC en 2014 (puis sur tablettes et consoles), les développeurs d'Amplitude nous propose un nouveau jeu de défense et de roguelike exclusivement dédié à iOS et Android avec Dungeon of the Endless: Apogee. Un jeu édité par Playdigious et Sega qui ne laissera pas indifférent les fans de pixel-art.



Voici la bande-annonce :

Dungeon of the Endless: Apogee est disponible sur nos mobiles

Dungeon of the Endless: Apogee vous met à la tête d'une équipe de héros qui doit protéger le générateur de votre vaisseau qui s'est écrasé. Pour ce faire, il va falloir parcourir des labyrinthes aléatoires remplis de monstres et relever des défis spéciaux. Dungeon of the Endless: Apogee reprend donc le concept de son grand frère, à savoir de la défense et de l'exploration de donjons. Une belle réalisation et un gameplay nerveux et varié sont les atouts de ce nouveau jeu iOS.

Le Success, une barge-prison transportant quelques centaines de criminels condamnés, se dirigeait vers le système Auriga pour qu'ils y soient transférés. Alors que cette aventure leur avait été présentée comme une occasion inespérée de retrouver leur place au sein de la société en travaillant d'arrache-pied pour le bien de tous, les détenus ont rapidement découvert le pot aux roses : ils ne seraient guère plus que des forçats envoyés sur une planète inexplorée pour la coloniser.

La gestion d'équipe :

Formez une équipe de héros selon leurs propres forces (et psychoses)

Équipez-les et améliorez-les

Gérez l'équilibre entre des ex-détenus et des matons

La défense :

Alimentez les salles en énergie grâce à la Brume

Utilisez les ressources pour aider votre équipe à survivre

Construisez des modules pour repousser les vagues de monstres

Décodez des ruines pour découvrir des technologies qui pourraient vous sauver

L'exploration :

Derrière chaque porte peut se cacher un redoutable danger

Découvrez une infinité de niveaux et de structures

Transportez votre cristal jusqu'à la sortie de chaque niveau

Bataillez ferme pour atteindre la surface et découvrir la vérité au sujet d'Auriga

Le jeu inclus les DLC suivants :

DEEP FREEZE : nouveau vaisseau, nouveau mode de jeu et nouveau personnage DEATH GAMBLE : nouveau marchand RESCUE TEAM : trois nouveaux personnages, nouveaux monstres, nouveau module majeur ORGANIC MATTERS : nouveau vaisseau, nouveau mode de jeu, nouveau personnage, nouveaux modules mineurs, nouveaux monstres BOOKWORM: nouveau vaisseau, nouveau personnage

Le jeu nécessite par contre de débourser 8,99€, sauf si vous l'aviez précommandé lors de notre article initial avec une réduction ramenant le prix à 5,49€.

