Oceanhorn Chronos Dungeon : la mise à jour "Parcours du héros" est là

Il y a 48 min

Alban Martin

L'équipe Cornfox nous propose la mise à jour 2.0 de son exclusivité Apple Arcade : Oceanhorn: Chronos Dungeon. La première histoire parallèle d'Oceanhorn a été tellement bien accueillie que les développeurs ont été submergés par les commentaires positifs et les idées. La nouvelle version s'appelle "Parcours du héros".



Après réflexion, nous sommes retournés à notre donjon de codage (oui, nous le présenterons dans un jeu à un moment donné) et avons émergé un peu plus tard avec une liste d'améliorations passionnantes.

Les joueurs ont façonnés Oceanhorn Chronos Dungeon 2

Parmi les requêtes des joueurs, la plus courante était un système de mise à niveau du personnage. Avec la mise jour "Hero's Path" ou "Parcours du héros", vous trouverez un tout nouveau système de progression de personnage basé sur l'acquisition d'XP et le déblocage de nouvelles compétences pour chaque personnage.

Désormais, les héros peuvent donc améliorer leurs attaques, modifier leur portée, améliorer leur recul, réduire les dégâts, etc. De quoi en faire un véritable RPG néo-rétro.



De plus, les créateurs de cette magnifique saga ont également été réceptif à une autre critique des joueurs et ont expliqué un peu plus les différentes caractéristiques des personnages du jeu. Cela s'étend également aux articles spéciaux : vous saurez ce que fait quelque chose lorsque vous visitez la boutique - plus besoin de vous demander la prochaine fois que vous prendrez un livre blanc.



Autre changement, le didacticiel de départ a été repensé pour mieux accompagner les nouveaux joueurs jusqu'au coeur de l'action. Et pour aller avec, un mode "facile" a été ajouté. Idem du côté du multijoueur avec des instructions plus claires et une mise en évidence des personnages prêts à plonger profondément dans le donjon.



Au-delà de ces changements, Oceanhorn Chronos Dungeon propose aussi et surtout beaucoup de contenus supplémentaires comme des niveaux, des morceaux de musique, et des changements apportés au gameplay. Un jeu à découvrir sur Apple Arcade pour les abonnés sur iPhone, iPad, iPod, Apple TV et Mac.

La liste complète des changements dans Oceanhorn : Chronos Dungeon 2.0

Un tout nouveau système de progression du personnage – gagne des XP et conquiers le parcours de compétences de chaque héros !

Les parcours de compétences déverrouillent le potentiel latent de chaque personnage et comprennent l'absorption de dégâts, l'augmentation de la portée et des effets de revers, plusieurs types d'immunité, de nouvelles attaques mises à niveau, et bien d'autres choses encore. Rends tes héros plus rapides, plus forts et plus impressionnants en négociant chaque nouvel étage du donjon

Les caractéristiques des héros sont à présent expliquées sur l'écran des parcours de compétences

Meilleure intégration – Oceanhorn : Donjon de Chronos est dorénavant doté d'un niveau introductif de bienvenue et représente d'une manière générale une meilleure expérience pour les joueurs débutants

Un nouveau format de menus basé sur des onglets : maintenant, tout a son propre onglet et toutes les informations essentielles sont facilement accessibles

Des instructions sont fournies sur l'écran pour participer à des parties multijoueurs locales, agrémentées d'un écran revisité pour la sélection des personnages

De nouvelles tuiles de niveaux et de nouveaux étages de donjon munis d'un nom permettent de mieux distinguer les défis tout en ajoutant des détails sur les coutumes

Un mode facile a été ajouté

Saisis l'ennemi Mage squelette !

Tu veux savoir ce que fait quelque chose avant de l'acheter ? – à présent, les objets sont décrits dans les boutiques !

Quatre nouveaux morceaux de musique ont été ajoutés

La mort est maintenant plus indulgente, et l'écran de fin de partie inclut de jolis éléments traditionnels

L'interface utilisateur a été modifiée et l'équilibre a été amélioré un peu partout

