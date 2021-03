5 propositions d'enceintes connectées pour remplacer le HomePod

Le HomePod ne sera bientôt plus disponible, l'occasion parfaite pour regarder les "modèles équivalents" présents sur le marché. Voici une sélection d'enceintes connectées qui pourraient vous intéresser.

Les concurrents du HomePod à tous les prix

Apple l'a annoncé il y a quelques jours, avec le succès fleurissant du HomePod mini, le HomePod n'a plus sa place au sein de l'Apple Store. C'est pour cela qu'une fois les stocks actuels épuisés, celui-ci va tout simplement disparaître du marché pour laisser tout le champ libre à son petit frère. Pour pallier ce départ, voici 5 alternatives d'enceintes connectées qui peuvent remplacer le HomePod à la maison.

Sonos One SL

Voici le plus petit modèle d'entrée de gamme de Sonos qui peut être jumelé à un deuxième modèle pour un son stéréo et qui est plus petit que le HomePod (161,45 x 119,7 x 119,7 mm). Malgré le fait qu'il soit moins qualitatif que le HomePod, il n'en reste pas moins exceptionnel au vu de son prix. Il est compatible avec AirPlay 2, Alexa et Google Assistant et se vend au prix de 199 €.



Sonos Move

Ce modèle est plus cher que le HomePod mais possèdes des atouts similaires. Grâce à sa puissance époustouflante, il peut être utilisé en intérieur mais aussi en extérieur grâce à un son adaptatif même dans les endroits les plus bruyants. Il possède la compatibilité AirPlay 2, une autonomie de 11 h et même une résistance IP65 (eau et poussière). On peut également souligner son mode spécial nommé "TruePlay" qui permet une égalisation/balance automatique du volume ainsi que l'intégration du Wifi. Vendu au prix de 399 €.

Sonos Five

Pour le coup nous sommes largement au-dessus du prix du HomePod mais si un moment de folie s'empare de vous, ce Sonos Five pourrait vous faire flancher. Le Sonos Five propose ce que la société appelle un son haute-fidélité (qualité studio). Il dispose de trois woofers (haut-parleur de graves) médians à haute excursion et de trois tweeters. Il peut être placé horizontalement ou verticalement en fonction de votre configuration et comme les autres enceintes Sonos, il peut être utilisé seul ou en paire. Il comprend également AirPlay 2, une entrée auxiliaire et l'égaliseur Trueplay automatique comme le Sonos Move.



Le Sonos Five qui développe un son équivalent à deux HomePod jumelés est vendu au prix de 579 €.

Bose 300 & 500

Le modèle 300 propose AirPlay 2 et un son à 360 degrés. Avec sa taille semblable à celle du HomePod, il est équipé du Wifi/Bluetooth mais également d'une entrée auxiliaire. Bien évidemment, Alexa et Google Assistant sont compatibles. Ce modèle est vendu au prix de 279 €.

Le modèle 500 comme le chiffre l'indique est plus grand que le 300 mais aussi que le HomePod. Il propose un son plus développé que le Bose 300 mais dispose d'un atout inédit à savoir un petit écran sur la façade. Pour le reste, il possède toutes les caractéristiques du Bose 300 (Airplay 2...)

Amazon Echo Studio

Ce modèle est bien différent de tous les autres. Pour un prix de 199 €, le son est assez exceptionnel et digne d'enceintes connectées bien plus chères mais ses fonctionnalités sont limitées. Ici pas de AirPlay 2 pour contenter les clients Apple même si Apple Music est configurable comme lecteur de musique par défaut. Il est doté d'un subwoofer dédié, de trois haut-parleurs de milieu de gamme et d'un tweeter à déclenchement vers le bas.