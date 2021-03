Une Apple Car est une bonne idée pour Lucid Motors

La start-up de véhicules électriques Lucid Motors est la dernière en date à évoquer les rumeurs de l'Apple Car. Le PDG de la société se félicite de la concurrence des nouveaux venus dans l'industrie et, contrairement à d'autres, se félicite de l'arrivée potentielle d'Apple.

Peter Rawlinson a fait fi des inquiétudes autour d'une Apple Car qui arriverait prochainement dans le marché en plein essor des véhicules électriques, déclarant à l'animateur de CNBC Jim Cramer qu'il y a assez de place pour plusieurs nouveaux acteurs.

Je salue la concurrence d'une entreprise comme Apple. En fin de compte, vous savez, c'est une course technologique. Tesla le reconnaît et Lucid le reconnaît, et je pense que c'est ce qui différencie tant de constructeurs automobiles traditionnels.