Une belle promo sur le Mac mini M1 !

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

Après le MacBook Air et le MacBook Pro M1, voici une première promotion sur le Mac mini M1.



Les nouveaux Mac avec la puce M1 se vendent très bien pour deux raisons. La nouvelle architecture Apple Silicon fait des miracles en termes de performances et d'autonomie, et le prix des ordinateurs n'a pas bougé, affichant ainsi un excellent rapport qualité / prix.

Publicité

Le Mac mini M1 à prix réduit !

Proposé en France à partir de 799€, le Mac mini avec la puce M1 d'Apple aux caractéristiques très convaincantes est désormais moins cher sur Amazon. Il est vendu 719€, soit une baisse de 10%.



Voici un rappel de ses atouts :

La puce Apple M1

Le design compact

La connectique complète (Ethernet, 4 ports USB-C et 1 port HDMI 2.0)

Avec un processeur ARM à 8 coeurs et des performances graphiques jusqu'à 6x plus rapides que la précédente génération, Apple affirme que le Mac mini est le plus rapide de sa catégorie. Les tests l'ont rapidement prouvés avec des benchmarks explosifs, le tout sans aucune surchauffe.



Parmi les petits plus de cette nouvelle architecture, on note aussi le Neural Engine à 16 coeurs qui facilite l'apprentissage automatique (ML), et qui permet d'accélérer l'analyse vidéo, la reconnaissance vocale et le traitement de l'image. Idem avec la puce T2 qui sécurise vos données au quotidien et qui s'occupe de nombreux traitements connexes.



Niveau connectique, le Mac mini est complet et malgré sa taille très réduite, il affiche les dernières technologies comme le Wifi 6 ou encore le Bluetooth 5.



Le tout est propulsé par macOS 11 Big Sur, la nouvelle version du système d'exploitation d'Apple qui tranche avec les anciennes moutures.