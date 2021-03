#AirPodsJUMP : Apple fait un carton sur TikTok !

Dimanche dernier, Apple a lancé une nouvelle publicité «Jump» pour AirPods Pro, vantant que la polyvalence des écouteurs sans fil vous aide à transformer le monde en votre terrain de jeu. Parallèlement à cette nouvelle campagne, Apple lance également le mouvement «Jump» sur TikTok, en faisant équipe avec des créateurs populaires pour promouvoir son produit.

Apple a lancé le hashtag #AirPodsJUMP

Apple possède un compte TikTok officiel depuis avril 2020, mais il n’est pas très actif en dehors des campagnes publicitaires. La nouvelle publicité «Jump» axée sur les AirPods Pro est cependant légèrement différente, car Apple encourage les autres utilisateurs de TikTok à s'impliquer en créant leurs propres vidéos.

Les AirPods Pro transforment le monde en terrain de jeu. Il est maintenant temps de participer à l’amusement. Saisissez simplement votre corde, passez au son de la musique et transformez votre corde en quelque chose de ludique.

Le compte officiel TikTok d'Apple a publié six vidéos avec différents créateurs dans le cadre de la campagne "Jump". Chaque vidéo met en évidence les AirPods Pro, la corde à sauter et la mise en œuvre d'une variété d'effets et de tendances d'édition du réseau social asiatique. «Jump» se déroule sur la chanson «Fallin 'Apart» de Young Franco (Feat. Denzel Curry & Pell).

La chanson, combinée au hashtag #AirPodsJUMP, est déjà devenue virale sur TikTok avec une participation massive des utilisateurs. Et même ceux qui ne publient pas de vidéos pour le défi, incluent tout de même la balise #AirPodsJUMP dans leurs descriptions vidéo pour tenter de jouer avec l'algorithme.



Dimanche, nous avons souligné que le calendrier de la campagne «Jump» était intéressant étant donné les que les nouveaux AirPods 3 sont censés arriver dans les prochaines semaines. Depuis, certaines sources indiquent un retard et une sortie repoussée de plusieurs mois.



