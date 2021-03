Human: Fall Flat accueille deux nouveaux niveaux

Guillaume Gabriel

En 2019, nous avons eu la chance d'accueillir sur nos mobiles l'un des plus grands titres provenant du studio No Brakes Games : en effectuant un partenariat avec l’éditeur Curve Digital, ces derniers ont réussi à rendre compatible un certain Human: Fall Flat (v1.5, 1,3 Go, iOS 8.0) avec nos iPhone.

Si vous ne connaissez pas ce jeu, il faut savoir que ce dernier est sorti en 2006 sur PC et nous met dans la peau de Bob, un petit bonhomme un peu chancelant, qui va devoir trouver la sortie des différents niveaux. Un jeu très délicat, qui risque de vous rendre fou, mais qui vous fera également rire !



Aujourd'hui, les développeurs proposent une mise à jour assez important avec deux nouveaux niveaux : Golf et City

Human: Fall Flat déploie les niveaux Golf et City

Préparez vos clubs, montez dans la voiturette la plus proche et n'oubliez pas de pratiquer votre swing. Human: Fall Flat rejoint le green dans le tout nouveau niveau Golf ! Traversez ensuite les gratte-ciel illuminés de néons, pratiquez des sports intenses et planez dans le ciel nocturne à bord de votre propre drone tandis que vous accompagnez Human: Fall Flat dans la vie nocturne urbaine futuriste du nouveau niveau City !

Le personnage désarticulé à la démarche loufoque a donc du nouveau à se mettre sous la dent, et plus que jamais, se montrer multitâche est essentiel car les joueurs doivent manipuler les mouvements de base, tout en actionnant les bras du personnage de manière indépendante, ce qui conduit à un gameplay hilarant et créatif.

