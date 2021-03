Maya Rudolph, star d'une future série Apple TV+

Il y a 21 min

Julien Russo

Réagir

Même si Apple TV+ rencontre un peu de difficultés face à la concurrence de Netflix, Disney+ et Prime Vidéo, le géant californien a décidé de ne pas abandonner et de persister en continuant d'ajouter toujours plus de créations originales. Dans un communiqué de presse, Apple vient d'annoncer une nouvelle série comique avec Maya Rudolph en actrice principale !

Publicité

Nouveau projet Apple TV+

Apple prépare de nombreuses surprises à venir, l'une d'entre elles a été dévoilées aujourd'hui, créée par Alan Yang (Little America) et Matt Hubbard (Superstore), cette nouvelle série comique va mettre en avant l'actrice Maya Rudolph que vous avez pu apercevoir dans Mes meilleures amies, The Good Place ou encore la saison 4 de Brooklyn Nine-Nine.

À l'occasion de la révélation de ce projet en cours, Apple a dévoilé une courte synopsis qui donne un petit aperçu de l'histoire :

Rudolph jouera Molly, qui a sa vie bouleversée lorsque son mari ne la laisse avec rien du tout... sauf "87 milliards de dollars"

Apple n'en dit pas plus sur l'histoire, mais explique que Rudolph participera au projet via sa société de production Animal Pictures, on retrouvera également la participation de Natasha Lyonne et Danielle Renfrew Behrens qui sont productrices exécutives. La série sera tournée dans le studio d'Universal Télévision.



Si c'est la première collaboration entre Maya Rudolph et Apple TV+, Alan Yang a déjà été présent sur un autre projet, le producteur est à la tête d'une autre création originale Apple TV+ baptisé Little America. Vu la qualité de son travail, la firme de Cupertino a voulu réitérer l'expérience avec lui.