Calls : une première série auditive sur Apple TV+

Il y a une nouvelle série sur Apple TV+ en ce vendredi 19 mars. "Calls" est une série auditive "révolutionnaire" qui raconte une histoire uniquement par le biais d'appels téléphoniques, une première sur la plateforme.



Neuf épisodes de l'émission sont disponibles, et ils mettent en vedette Pedro Pascal et Nick Jonas.

Si vous avez Canal+, vous remarquerez qu'il s'agit de la version américaine qui a été revisité par le même réalisateur, Timothée Hochet. Sortie en décembre 2017 en France, la série débarque sur Apple TV+ mais aussi sur MyCanal, un première.



Dans une ultime communication, Apple a déclaré :

Calls, une émission comme vous ne l'avez jamais vue ou entendue auparavant. Cette nouvelle série révolutionnaire est entièrement racontée par le biais de conversations téléphoniques de 12 minutes. Avec Nick Jonas, Lily Collins, Pedro Pascal et plus. Basé sur la série française animée du même nom, Calls est une expérience télévisuelle immersive révolutionnaire qui n'utilise magistralement que de l'audio et des visuels abstraits minimaux pour raconter des histoires à grignoter effrayantes. Lancés dans un modèle de frénésie dans le monde entier, les neuf épisodes de 12 minutes sont racontés à travers une série d'appels téléphoniques qui utilisent une écriture nette, un talent vocal convaincant et des graphiques pour aider à transcrire les conversations sombres et dramatiques sur l'écran. Ces scénarios relatables transportent le public dans des situations familières qui deviennent rapidement surréalistes avec des moments passionnants et effrayants. Avec Lily Collins, Rosario Dawson, Mark Duplass et plus encore, Calls prouve que la véritable terreur réside dans l'interprétation de ce qu'ils ne peuvent pas voir à l'écran et des endroits troublants que l'imagination peut emmener.