Cozy Grove est de sortie sur Apple Arcade

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Comme prévu, le studio Spry Fox nous propose Cozy Grove, son dernier jeu que l'on a découvert sur PC et consoles. Loin de la série Triple Town, le nouveau titre est une simulation de vie axée sur le camping que l'on peut désormais tester en exclusivité chez Apple, en tout cas pour la partie mobile.



Regardez le trailer vidéo :

Publicité

Cozy Grove : le nouveau jeu Apple Arcade

Cozy Grove vous propose de vivre virtuellement sur une île remplie de mystères et hantée par des esprits. En constante évolution, la péninsule abrite une forêt qu'il faut parcourir afin de découvrir de nouveaux secrets et d'aider les fantômes locaux à retrouver la paix.

Avec un peu de temps et beaucoup d'artisanat, tu aideras Cozy Grove à retrouver sa splendeur d'antan !

Il s'agit donc d'un jeu d'aventure assez original qui propose une bonne partie crafting. Si es graphismes illustrés à la main vous plaisent, c'est surtout son adorable ambiance qui retient les joueurs avec par exemple des personnages à rencontrer avec qui on peut se lier d'amitié mais aussi de nombreuses activités. Le côté social n'est pas uniquement là pour faire joli, il vous pemettra de comprendre l'histoire de l'île et donc de dévoiler ses secrets. La partie action consiste à collectionner des animaux, à fabriquer des objets ou encore aller à la pêche. Les développeurs assurent qu'une partie peut durer des mois.



Comme pour tous les jeux à venir sur Apple Arcade, il faut un abonnement à 4,99€ ou bien un pack Apple One qui comprend également Apple Music, iCloud, Apple TV+ et compagnie.



Un titre à découvrir pour les abonnés au service sur iPhone, iPad, iPod, Mac et Apple TV.

Publicité

Télécharger le jeu Cozy Grove