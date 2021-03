Facebook change d’avis sur le suivi publicitaire d’iOS 14

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

3

Malgré une campagne intense contre les règles anti-pistage à venir d'Apple, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré que le réseau social sera "dans une bonne position" lorsque Apple commencera à appliquer la transparence du suivi des applications et pourrait même bénéficier des changements.

Facebook change de fusil d’épaule

Zuckerberg a décalée ceci lors d'une réunion sur Clubhouse :

Il est possible que nous soyons même dans une position plus forte si les changements d'Apple encouragent davantage d'entreprises à faire plus de commerce sur nos plates-formes en rendant plus difficile pour elles le fait d'utiliser leurs données afin de trouver les clients qui souhaiteraient acquérir leurs produits en dehors de nos plates-formes.

Comme le souligne CNBC, c'est la déclaration la plus positive que Facebook ait jamais faite à propos des règles de transparence du suivi des applications d'Apple. Il est possible que Facebook change ses position car il est devenu clair qu'Apple n'a pas l'intention de retarder la mise en œuvre de la transparence du suivi des applications, et les tentatives de Facebook pour l'arrêter ont donné toutes échouées.

Avec le lancement d'iOS 14.5, des applications comme Facebook devront obtenir l'autorisation expresse de l'utilisateur avant d'accéder à l'identifiant publicitaire ou IDFA d'un iPhone, qui est utilisé pour suivre l'utilisation des applications et des sites Web à des fins de ciblage publicitaire.



Facebook a dénoncé les mises à jour de confidentialité prévues par Apple, en supprimant des annonces dans les journaux d'une page complète visant à positionner Apple comme l'ennemi des petites entreprises. Facebook a affirmé que les entreprises qui utilisent les outils publicitaires de Facebook souffriraient parce qu'elles ne pourront pas cibler les publicités aussi efficacement qu'elles le peuvent actuellement, mais il y a des questions sur la quantité de données dont les petites entreprises ont besoin pour diffuser leurs publicités auprès des bons clients.



La transparence du suivi des applications aura un impact sur le suivi des conversions après affichage de Facebook, qui permet aux sociétés de publicité de déterminer combien de personnes ont vu une annonce et n'ont pas cliqué dessus, mais ont ensuite effectué un achat lié à l'annonce. L'IDFA permet à Facebook de faire correspondre ceux qui achètent un article avec ceux qui ont vu une publicité, mais sans l'IDFA, les annonceurs ne pourront pas mesurer avec précision l'efficacité des publicités Facebook et Instagram.



Selon CNBC, Facebook s'est préparé à la transparence du suivi des applications avec l'introduction de Facebook Shops et d'Instagram Shops, où les marques peuvent lister et vendre des articles directement sur les réseaux sociaux. Zuckerberg a déclaré que plus de 250 millions de personnes utilisent activement cette fonctionnalité.



Finalement, tout s’arrange ?