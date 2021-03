Une heure sur Netflix correspond à un ventilateur allumé pendant 6 heures

Julien Russo

Auparavant quand nous souhaitions regarder un film, on achetait un DVD à la Fnac ou on allait le louer chez Vidéo Futur. Depuis que le streaming a été inventé, nos habitudes ont complètement changé, nous payons maintenant des abonnements à renouvellement mensuel avec un accès illimité à un catalogue. Cependant, cette nouvelle façon de consommer engendre des émissions de carbone, mais à quel point ?

Le streaming est-il si polluant que cela ?

En général quand on regarde un épisode de sa série préféré, on n'est pas en train de se dire "ce que je suis en train de faire génère du CO2" (à part si on a vraiment l'esprit écolo). Sans surprise, la consommation de streaming génère des émissions de carbone, mais cela serait très limité d'après le leader du marché du streaming.

Pour affirmer cela, Netflix s'est basé sur un outil qui a été développé par des chercheurs de l'Université de Bristol, celui-ci s'appelle "Dimpact", il est capable de mesurer le taux d'émission d'un service de streaming ou encore d'un objet branché à une prise électrique.

Dimpact est partiellement financé par l'industrie, les géants comme Netflix s'en servent pour mieux gérer leur empreinte carbone et éviter d'être dans l'excès qui pourrait être mauvais pour la planète et au passage nuire à leur image.

Selon les données recueillies, le fait de passer 1 heure à regarder un contenu sur Netflix serait l'équivalent de laisser tourner un ventilateur pendant 6 heures. Pour être plus précis, 1 heure de streaming correspond à 100 gCO2e.

Si cela paraît peu, c'est tout de même conséquent quand on multiplie le nombre d'abonnés dans le monde qui lance un épisode d'une série ou un film après avoir dîné le soir.

Rappelons quand même que Netflix compte 200 millions d'utilisateurs à travers le monde et n'oublions pas non plus la concurrence comme Disney+ ou encore Prime Vidéo qui ne sont pas loin ! Là tout d'un coup, ça en fait des ventilateurs qui tournent pendant 6 heures...



Netflix se préoccupe enfin de son empreinte carbone, l'entreprise a été pendant une longue période en retrait quant à ce sujet. Aux États-Unis, beaucoup d'entreprises comme Microsoft ou encore Apple se sont fixé des objectifs à long terme pour atteindre un taux d'émission neutre.

Dans le cas de Microsoft, on souhaite avoir une empreinte carbone à 0 d'ici 2030 maximum. Chez Apple, l'objectif est identique, la firme de Cupertino explique sur une page dédiée l'importance apportée à la protection de l'environnement pour la fabrication de ses produits et les infrastructures qui servent à héberger le cloud et ses serveurs.

On attend maintenant l'objectif environnemental de Netflix, parce que c'est bien beau de s'intéresser aux conséquences du streaming sur l'environnement, mais c'est encore mieux d'agir !