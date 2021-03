La série Marvel "Falcon et le Soldat de l'Hiver" débarque aujourd'hui sur Disney +

Disney développe son service Disney+ de plus en plus vite et au vu du nombre d'abonnés, nous pouvons déjà indiquer que c'est un carton mondial. Les sorties s'accumulent également semaine après semaine, mais ce vendredi 19 mars est un jour particulier, car c'est aujourd'hui que sort la deuxième série Marvel sur la plateforme.

Après la sortie de la première série originale Marvel sur Disney+ nommé WandaVision au mois de janvier, voilà qu'une deuxième emboîte le pas en ce vendredi 19 mars 2021 sous le nom de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, sachez que certains visages que vous allez retrouver dans la série vont vous sembler familiers. Avec un casting chatoyant et un mélange entre de la fiction et des faits réels, il y a fort à parier pour que la série soit intense et monte en puissance au fil des épisodes.

Le faucon et le soldat de l'hiver de Marvel Studios met en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson alias The Falcon, et Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes alias The Winter Soldier. Les deux hommes, qui se sont réunis dans les derniers instants de «Avengers: Endgame», font équipe dans une aventure mondiale qui met à l'épreuve leurs capacités et leur patience. Réalisé par Kari Skogland avec Malcolm Spellman en tant que scénariste en chef, la série de six épisodes met également en vedette Daniel Brühl dans Zemo, Emily VanCamp dans Sharon Carter et Wyatt Russell dans John Walker. Bien qu'elle soit fictive et se déroule dans le monde de la bande dessinée, la série contient des scènes violentes qui peuvent être considérées comme dérangeantes pour certains téléspectateurs, en particulier à la lumière d'événements tragiques récents dans le monde réel.

Retrouvez dès maintenant le premier épisode de Falcon et le Soldat d’Hiver sur Disney+. L’abonnement est sans engagement et vous coûte seulement 8,99 €/mois avec l’option Star, ou 6,99€ pour le forfait de base.