Square Enix annonce Just Cause Mobile, Space Invaders AR et Hitman Sniper Assassins

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Dans la nuit, le célèbre studio Square Enix a tenu une conférence du nom de Square Enix Presents durant laquelle il a annoncé l'arrivée prochaine de trois jeux mobiles. C'est prometteur puisqu'on parle d'un nouveau titre Space Invaders en réalité augmentée, ainsi que d'un nouvel opus de Hitman Sniper du nom de Assassins.

Les développeurs ne se sont pas arrêtés là puisqu'ils ont également donné des nouvelles de Just Cause Mobile en publiant une nouvelle bande-annonce que voici :

Square Enix Presents fait le plein de nouveautés

Pour le moment, nous n'avons pas encore de date de sortie pour le très attendu Just Cause Mobile, si ce n'est qu'il sortira en cours d'année s’il n’y a aucun report. Le jeu mettra en vedette des personnages de la série qui aideront les joueurs dans les missions au cours de trois cartes en monde ouvert.



La seconde nouveauté provient d'un partenariat entre Taito et Square Enix Montréal, qui ont notamment donné vie à Hitman GO et Lara Croft GO. Cette fois, c'est vers Space Invaders qu'ils se tournent, en annonçant un jeu en réalité augmentée que l'on peut apercevoir dans une première vidéo :

La dernière annonce porte le nom de Hitman Sniper Assassins et mettra donc l'Agent 47 une nouvelle fois sur le devant de la scène avec de nouveaux assassins. Encore une fois, pas de date de sortie, mais un premier trailer à découvrir ici pour celui qui remplacera l’infatigable Hitman Sniper :