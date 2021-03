Vera Farmiga va jouer dans "Five Days at Memorial" sur Apple TV+

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Quel est le point commun entre la série Bates Motel et le film d'horreur Conjuring 2 : Le Cas Enfield ? On y retrouve dans les deux productions, l'incroyable actrice Vera Farmiga. Apple va prochainement proposer aux abonnés Apple TV+ le programme Five Days at Memorial, dans le casting de cette future série originale, on retrouvera dans le rôle principal Vera Farmiga qui jouera le docteur Pou qui travaille dans un hôpital qui a été frappé par l'ouragan Katrina.

Publicité

Un projet obtenu l'année dernière

Five Days at Memorial est l'une des prochaines productions Apple qui va probablement rencontrer beaucoup de succès lors des cérémonies de remises de prix. Cette nouvelle série (qui on l'espère sortira bientôt) est basé sur le roman écrit par Sheri Fink, lauréate du prix Pulitzer.

L'histoire raconte la situation catastrophique d'un hôpital de Nouvelle-Orléans qui a été ravagé par l'ouragan Katrina, à l'intérieur une multitude de patients ont besoin de soin d'urgence qui ne peuvent être administré à cause de l'absence d'électricité qui va durer 2 jours.



Chaque médecin va faire son maximum pour apporter son aide, mais la situation est tellement devenue incontrôlable que des patients gravement malade vont être euthanasiés par doses mortelles de morphine.

La série va se concentrer sur le passage de l'ouragan, mais surtout sur l'affaire judiciaire qui va suivre après. Puisque comme l'euthanasie est illégale en Nouvelle-Orléans, le docteur Pou et 2 infirmières qui étaient sur place vont devoir rendre des comptes sur ce qui s'est réellement passé pendant ces 2 jours de crise.

Cette histoire passionnante est inspirée de faits réels, de nombreux médias dans le monde en ont d'ailleurs parlé en février 2006.

Pour créer une immersion totale dans cette nouvelle série, Apple a recruté John Ridley et Carlton Cusese, deux producteurs et scénaristes qui ont une carrière époustouflante derrière eux et qui ont une connaissance très pointue de ce genre de drame.

L'auteur Sheri Fink sera également présente dans l'équipe de production, elle aura pour mission d'apporter tous les détails de son livre pour que la série se rapproche le plus possible du roman.



Source