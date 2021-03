Les AirPods 3 confirmés pour avril avec les premières coques

Il y a 30 min

Medhi Naitmazi

Réagir

Après le faux départ semble-t-il orchestré par Apple (la date du soi-disant keynote du 23 mars), tous les regards sont tournés vers le mois d'avril pour découvrir les futurs AirPods 3, ainsi que les nouveaux iPad Pro 2021 et autres AirTags.



Comme ce fut le cas avec l'iPhone 12 mini ou l'iPhone 11 Pro, nous avons déniché en exclusivité une information sur la 3e génération des AirPods d'Apple.

Publicité

Les AirPods 3 arrivent bien en avril 2021

Comme nous l'a confirmé ce matin notre source chez ESR, Apple a prévu de lancer la nouvelle version des AirPods le mois prochain. L'accessoiriste qui est toujours au fait des lancements vient de mettre en ligne ses accessoires pour les écouteurs sans fil 2021 avec une livraison prévue pour mi-mai.



Les coques en question sont uniquement compatibles avec les AirPods 3, en une dizaine de couleurs, ce qui signifie que le boitier a donc bel et bien été modifié par Apple pour se rapprocher des AirPods Pro. Les écouteurs auront la même forme mais sans embout intra-auriculaire. Ils n'auront pas non plus la réduction active de bruit, histoire de conserver un prix plus bas et une gamme cohérente.

On notera également que ces coques ESR pour AirPods 3 prennent en charge la recharge sans fil et laissent apparaitre un voyant d'état. Des détails supplémentaires que nous partagera prochainement la firme de Cupertino, certainement en même temps que d'autres produits comme l'iPad Pro 2021 à écran MiniLED.



Enfin, rappelons que les AirPods 3 conserveraient la même autonomie et offriraient toujours cinq heures d'écoute, mais en revanche, les futurs écouteurs sans fil devraient gagner la fonction Spatial Audio. Le prix des AirPods 3 devrait rester sur 179€ en France.



Rendez-vous dans quelques jours, soit avec un keynote pré-enregistré par Tim Cook, soit par le biais d'un simple communiqué de presse.