Apple devrait encore rembourser Samsung à cause de l'iPhone 12 mini

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alban Martin

1

Selon The Korea Herald, Apple devrait rembourser Samsung Display en cas de manque de commandes de panneaux OLED en raison d'une demande plus faible que prévu pour les modèles iPhone 12 mini. C'est la même histoire qu'en 2020 et qu'en 2019.

Samsung rentrera quoiqu'il arrive dans ses frais

Les expéditions de composants OLED de Samsung ont chuté dans le monde en janvier de 9% par mois à 45 millions d'unités, selon les données de marché recueillies par Omdia, qui évoque par la même occasion la baisse des ventes de l'iPhone 12 mini. En conséquence, Apple compensera probablement Samsung pour les objectifs d'achat de panneaux OLED manqués. Un responsable du secteur sous couvert d'anonymat a déclaré :

Il n'est pas certain qu'Apple paierait une pénalité à Samsung Display, mais compte tenu de l'historique de ses contrats et de la faiblesse des ventes de l'iPhone 12 mini, il est probable qu'Apple indemnisera Samsung.

Samsung est le seul fournisseur du panneau de 5,4 pouces utilisé dans l'iPhone 12 mini, le plus petit modèle de la série d'iPhone 12 compatible 5G d'Apple. Si la prédiction s'avère exacte, ce serait la troisième fois qu'Apple devra rembourser le partenaire coréen pour des commandes en panneau OLED trop faibles.



Apple aurait payé à Samsung environ 600 millions de dollars en 2019 et environ 950 millions de dollars en 2020 pour des commandes de panneaux OLED en dessous de la normale. Samsung reste le premier fournisseur mondial de panneaux d'affichage pour smartphones et a fourni l'écrasante majorité des panneaux OLED pour les iPhones d'Apple au cours des dernières années.



Selon Omdia, les expéditions mondiales de panneaux OLED ont atteint 53 millions d'unités en janvier, et Samsung Display en représentait 85%.



Malgré la méforme de l'iPhone 12 mini, Apple devrait conserver sa petite taille avec l'iPhone 13 mini en septembre prochain. Heureusement, car nous apprécions tout particulièrement son format et ses performances.