Realme 8 Pro : 299€ pour un capteur photo 108 mp et une recharge à 50 W

Il y a 3 heures

Alban Martin

Alors que le MWC 2021 n'a pas été annulé mais simplement repoussé à juin, les concurrents d'Apple se déchainent avec des annonces quotidiennes. Cette fois, c'est Realme qui lance son Realme 8 Pro à 299€. A ce prix, vous en aurez pour votre argent.

Realme 8 Pro : une belle fiche technique

Le constructeur qui monte s'est attaché à la partie design de ce 8 Pro avec un modèle toujours aussi grand (6,4 pouces) mais bien plus fin et plus léger. La marque a donné les chiffres suivants pour son Realme 8 Pro : 8,1 mm d’épaisseur et 176 grammes. Pas mal, c'est plus léger qu'un iPhone 12 Pro pourtant plus petit de 0,3 pouces. Mais bien évidemment, point d'acier inoxydable ici.



Côté écran justement, on trouve un poinçon pour la caméra selfie de 16 mp et un capteur d'empreintes sous la dalle. Pas mal, d'autant qu'il s'agit d'une dalle AMOLED Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un échantillonnage tactile à 180 Hz.

© Realme



Chose remarquable, le dos du Realme 8 Pro arbore un gros slogan « Dare to leap » que l’on pourrait traduire par « Oser passer un cap » en français. Pas sûr que cela plaise à une large clientèle. Pour faire oublier ceci (ou pas), le nouveau smartphone Android affiche une coque arrière en plastique texturé et un quadruple appareil photo.



Encore une fois, l'accent est mis sur la photographie avec un capteur principal de 108 mégapixels (f/1,88) qui utilise un algorithme computationnel (comme Deep Fusion), un zoom x3 optique, un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,25) et deux capteurs de 2 mégapixels avec des objectifs (f/2,4) pour le mode macro et améliorer la luminosité des clichés.

Parmi les plus logiciels, Realme a mis en avant le "tilt shift". Il s'agit d'une technique pour flouter les bords de l’image afin de donner une impression de miniaturisation. Dans le même genre, le portrait et la vidéo ont été largement améliorés en basse luminosité.



Pour propulser le Realme 8 Pro, le coeur est composé de la puce Snapdragon 720G associée à 8 Go de RAM LPDDR4x et à un espace de stockage de 128 Go en UFS 2.1.



Côté autonomie, la batterie de 4500 mAh se recharge à 50 W avec un chargeur de 65 W fourni (??) en seulement 47 minutes. On espère que la durée de vie ne sera pas réduite à cette vitesse. Le tout tourne sous Realme UI 2 avec Android 11.

Prix et date de sortie

Le Realme 8 Pro sera commercialisé la semaine prochaine en France à seulement 299 euros. On pourra choisir entre le noir et le bleu. Une belle évolution du Realme 7 Pro que l'on avait testé l'an passé.