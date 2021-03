Say No! More : arrivée prévue le 9 avril sur l'App Store

Il y a 20 min (Màj il y a 20 min)

Guillaume Gabriel

Réagir

Il semblerait qu'un jeu bien farfelu s'apprête à voir le jour sur l'App Store prochainement... À la tête du projet, le studio Fizbin, qui a notamment donné vie à l'excellent jeu d'aventure point'n'click du nom de The Inner World.

Publicité

Cette fois-ci, c'est vers la catégorie action que les développeurs se tournent en mettant en scène un employé d'une entreprise détesté pour son patron et ses collègues. Ainsi, le pauvre malheureux est la cible des tâches les plus ingrates, mais également de moqueries.



Jusqu'à ce jour où l'homme décide de se rebeller et de dire non à tout... Voici la bande-annonce :

Say No! More : un jeu d'action prometteur

Say No! More est un jeu à action unique dont le but est de dire « non ! ». Défendez-vous contre de méchants collègues, cherchez des mixtapes et découvrez le « pouvoir de l'amitié » tout en disant non plus souvent !

Difficile à expliquer le concept du jeu, bien que le studio le décrive comme n'étant pas réellement un jeu : votre but sera donc de dire non en choisissant l'intonation, que ce soit avec passion, avec froideur, de manière excentrique ou en irritant vos collègues.



Le jeu sera lancé sur iOS, Switch et PC le 9 avril au prix de 6€.