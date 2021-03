Apple TV+ : Alexander Siddig rejoint le casting de Shantaram

L'acteur de Star Trek: Deep Space Nine et de Game of Thrones, Alexander Siddig, a été sélectionné pour jouer aux côtés de Charlie Hunnam dans la grande série dramatique internationale d'Apple, Shantaram, basée sur le roman à succès de Gregory David Roberts. Le programme est signé des studios de télévision Paramount et de Anonymous Content.

Alexander Siddig s'offre un joli rôle dans la série Shantaram

Tourné à travers deux continents, Shantaram raconte l'histoire de Lin (Hunnam), un homme en fuite d'une prison australienne qui cherche à se perdre dans la ville grouillante de Bombay. Coupé de sa famille et de ses amis par la distance et le destin, il trouve une nouvelle vie dans les bidonvilles, les bars et la pègre locale.



Siddig jouera le rôle de Khader Khan dans la série, la cheville ouvrière vénérée de la pègre de Bombay qui agit en tant que père de substitution de Lin. Parmi les apparitions récentes de Siddig on peut noter The Spy, Peaky Blinders, Gotham ou encore Deep State.

Alexander Siddig dans la saison 3 de Peaky Blinders

Shantaram est écrit et produit par Steven Lightfoot, qui sert également de showrunner. Richard Sharkey, Bharat Nalluri, qui réalisera six épisodes, Steve Golin, Nicole Clemens, Andrea Barron, Justin Kurzel et Eric Singer, sont également producteurs exécutifs.



La série, dont deux épisodes ont été tournés avant la suspension en février 2020, se prépare à redémarrer la production en mai sur les 10 épisodes restants avec donc un nouvel acteur de renom.



Le roman de Shantaram est décrit comme une exploration de l'amour, du pardon et du courage sur le long chemin de la rédemption. Il a été publié en 39 langues dans 42 territoires à travers le monde et s'est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires à ce jour. Une série qui promet !



