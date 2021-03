L'Apple Watch pourrait évaluer les maladies cardiovasculaires à distance

S'il y a bien une chose qu'Apple souhaite avec son Apple Watch, c'est de la rendre tellement complète niveau santé qu'elle en deviendrait indispensable au quotidien. Cette nouvelle étude le prouve car elle démontre les recherches intensives faites par la firme de Cupertino pour analyser vos données de santé à distance. Explications.

L'Apple Watch, votre futur partenaire santé

Au-delà d'être une simple montre qui vous indique uniquement l'heure, la montre connectée d'Apple donne accès à énormément de fonctionnalités supplémentaires. On peut bien évidemment recevoir des appels, écouter sa musique, suivre ses activités physiques... mais l'un des autres points fort de cette montre se trouve au niveau de la santé.



Plus les années passent et plus Apple améliore les fonctions "santé" de l'Apple Watch. À l'aide du capteur ECG, les derniers modèles permettent d'obtenir plusieurs résultats plutôt intéressants. On pense également à l'app Oxygène sanguin qui permet de calculer le taux d'oxygène dans votre sang et ainsi vous alerter en cas de valeur anormale pour que vous preniez rendez-vous chez un spécialiste le plus rapidement possible. Il existe également la "détection de chute" grâce à l'accéléromètre et le gyroscope mais la fonction qui nous intéresse ici concerne le rythme cardiaque.

Selon une nouvelle étude de l'Université de Stanford financée par la firme de Cupertino, l'Apple Watch pourrait à l'avenir recevoir de nouvelles fonctionnalités basés sur les capteurs afin qu'un prestataire de santé puisse rapidement avoir accès aux chiffres affichés. Grâce à une application spécifique et un test de marche de 6 minutes, il sera possible d'évaluer à distance votre fragilité ou non à une maladie cardiaque avec des résultats aussi fiables qu'un test "réel".



Ce n'est pas prévu pour tout de suite car les chiffres ne semblent pas encore assez convaincants mais nul doute que dans les années à venir, votre Apple Watch pourrait vous permettre d'avoir l'avis d'un spécialiste sur votre santé cardiaque sans même bouger de chez vous. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les tests effectués en extérieur sont fiables entre 85% et 90% tandis qu'en intérieur, on retombe entre 60% et 80%. Il y a encore du chemin à parcourir.