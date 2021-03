Hitchhiker : un jeu d’énigme en low-poly sur Apple Arcade

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Hitchhiker est l'un des deux nouveaux jeux du jour sur Apple Arcade. Comme quasiment chaque vendredi, les abonnés au service de jeu en illimité peuvent mettre la main sur du contenu supplémentaire. Et Hitchhiker est quelque peu original.

Publicité

Regardez le trailer vidéo :

Hitchhiker - Un jeu d’énigme très intéressant

Hitchhiker est un jeu d’énigme qui se déroule le long d’une autoroute abandonnée, où vous devrez résoudre des casse-têtes pour en apprendre plus sur votre passé. Vous jouez un auto-stoppeur amnésique qui est condamné à faire du stop pour retrouver un être cher qui s’est évanoui dans la nature. Des fermiers peu bavards aux serveuses de repos, les conducteurs qui voudront bien vous prendre ont tous une histoire à raconter.



Hitchhiker est une odyssée en voiture dans laquelle vous plongerez dans l’inconnu pour vous découvrir vous-même. Outre les jolis paysages et les personnages en low-poly, il faudra surtout être attentif aux cinq étrangers que vous allez rencontrer et qui pourront vous douter de tout, et même changer votre vision du monde. Les énigmes sont basées sur le bon sens, l'observation et des indices. Vos choix permettront de révéler vos secrets les plus sombres, mais attention, les apparences sont parfois trompeuses. Un bon petit thriller qui plaira aux ados comme aux adultes.



Disponible seulement pour les abonnés Apple Arcade à 4,99€ (ou Apple One).

Publicité

Télécharger le jeu Hitchhiker - Un jeu d’énigme