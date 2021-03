Play At Home : Sony offre 10 jeux gratuits dont The Witness

Il y a 46 min

Alban Martin

PlayStation relance son opération Play At Home pour le plus grand bonheur des joueurs. Si vous avez une PS4 ou une PS5, vous allez pouvoir télécharger gratuitement 10 jeux vidéos pendant quelques jours (et les conserver par la suite).



Parmi les nouveautés, on trouve The Witness, Paper Beast ou encore Astro Bot Rescue Mission pour les titulaires d'un casque PSVR. Et Ratchet & Clank qui avait ouvert le bal dernièrement reste offert jusqu'au 1er avril. Une belle réponse à la Xbox.

Sony propose 10 jeux gratuits sur PS4 et PS5

Alors que Microsoft remplit de plus en plus son Xbox Game Pass, Sony contre-attaque avec son opération Play At Home, qui avait vu le jour l’an dernier pour le premier confinement.



Si Ratchet & Clank était gratuit depuis quelques jours, c'était pour marquer le début de l’événement qui est officiellement lancé ce vendredi avec donc 10 jeux indépendants gratuits.

Les jeux gratuits pour PS4 et PS5 :

Abzû Enter The Gungeon REZ Infinite Subnautica The Witness Astro Bot Rescue Mission Moss Thumper Paper Beast Ratchet & Clank peut être récupéré jusqu’au 1er avril 5h (heure de Paris).

A noter qu'un 11e titre arrivera le 20 avril. Il s'agit de l'excellent Horizon Zero Dawn Complete Edition.

Comment télécharger les jeux gratuits sur PS4 et PS5 ?

Si vous êtes intéressés, sachez qu'il est possible de récupérer les jeux gratuits sans même être abonné au PlayStation+. Tous les joueurs PS4 ou PS5 peuvent télécharger les titres jusqu'au 23 avril.

Ouvrez le PlayStation Store

Allez sur la page du jeu désiré

Cliquez sur « Ajouter à la Bibliothèque »

Si besoin, connectez-vous à votre compte Sony

Validez le téléchargement

Et voilà, vous pouvez profiter de tous ces jeux gratuitement sur PlayStation 4 et PlayStation 5.