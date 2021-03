PUBG Mobile : 1 milliard de téléchargements

Il y a 6 heures

Alexandre Godard

Réagir

Déjà plus de 3 ans que le jeu mobile PUBG est disponible gratuitement sur nos smartphones et tablettes. L'occasion pour les dirigeants de rappeler que le jeu vient de dépasser les 1 milliard de téléchargements.

Publicité

1 milliard de téléchargements en 3 ans

Après plus de trois ans passés sur nos smartphones, Tencent le propriétaire de PUBG Mobile, déclare que le jeu vient de dépasser la barre symbolique du milliard de téléchargements en dehors de Chine. Ce chiffre assez fou permet à PUBG Mobile de faire partie des jeux mobiles les plus téléchargés de tous les temps. Pour être encore plus précis, selon les derniers chiffres, seuls Subway Surfers & Candy Crush seraient devant.



Pour rappel, la société chinoise Tencent est la société de jeux vidéo la plus lucrative au monde en termes de revenus et annonce par ailleurs que ses bénéfices liés aux jeux en ligne ont augmentés de 29% au quatrième trimestre 2020. Ces dernières années, le légendaire Fortnite n'a cessé de prendre toute la place médiatique dans le monde du Battle Royale mais il est important de rappeler que PUBG était la bien avant et qu'il fait partie des tous premiers à avoir existé.

Nous pouvons également souligner l'engouement autour de Warzone, le Battle Royale de Call Of Duty qui à son tour ne cesse de faire parler de lui depuis sa sortie il y a tout juste un an mais quoi qu'il en soit, PUBG & PUBG Mobile resteront marqués dans la légende et ce n'est pas ce dernier chiffre qui viendra nous contredire.



Publicité

Télécharger le jeu gratuit 3E ANNIVERSAIRE DE PUBG MOBILE