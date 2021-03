La scénariste Tracy Oliver signe un contrat global avec Apple TV+

Pour sécuriser du contenu exclusif sur Apple TV+, la firme de Cupertino n'hésite pas à sortir le carnet de chèque avec une variété de créateurs et de producteurs.



Aujourd'hui, The Hollywood Reporter affirme qu'Apple a conclu un accord global pluriannuel avec la scénariste Tracy Oliver. Le contrat garantira une opportunité de premier regard pour Apple TV+ pour les projets cinématographiques et télévisuels. Selon le rapport, Apple a surenchéri sur une variété d’autres prétendants.

Un contrat mirobolant pour Tracy Oliver

Si les chiffres exacts n'ont pas été divulgués, selon une source, l'accord se monterait à huit chiffres. C’est un gros contrat pour Apple et pour Oliver puisqu'on parle au bas mot de 10 millions de dollars.



Oliver est devenu l'une des scénaristes les plus recherchées d'Hollywood. Elle a écrit des films comme Younger, Girls Trip, ainsi que The Sun is Also a Star. Oliver a également travaillé sur des projets télévisés comme Savannah et Harlem, et a beaucoup travaillé à la télévision au cours de sa carrière.



Dans le cadre de ce vaste accord, Tracy Yvonne Productions d’Oliver développera des projets de télévision et de longs métrages pour Apple, en mettant l’accent sur des histoires diverses et significatives. La société d’Oliver s’efforce également d’améliorer l’inclusion au sein de l’industrie.

Oliver fait partie d'un cercle très fermé, Apple concluant des accords de haut niveau avec une variété de créateurs de renom, notamment Martin Scorsese, Idris Elba, Julia Louis-Dreyfus, Leonardo DiCaprio et quelques autres.