Apple Car : des concepts inspirés des Nissan GTR, Toyota Supra...

Il y a 1 heure

Alban Martin

Si les concepts d'Apple Car sont légions, ils sont souvent futuristes. Cette fois, un site de comparaison de location a publié des fusions entre des voitures existantes et le futur produit Apple.



Le résultat est plutôt intéressant, avec un côté familier sympathique.

Quelques concepts intéressants d'Apple Car

Le site britannique Lease Fetcher commence par un rendu décrit comme une combinaison de la très sportive Nissan GT-R et de l'iPhone 12 Pro.

Cette supercar a été peaufinée à plusieurs reprises au fil des ans et Nissan ne s'est jamais arrêté d'améliorer ses performances, sa maniabilité et son design.



De son côté, Apple s'est vraiment démarqué avec le nouvel iPhone 12 Pro. Son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, sa fabrication en acier inoxydable de qualité chirurgicale, sa résistance à l'eau IP68 de pointe, et sa puce A14 Bionic en font un téléphone impressionnant.



Si Apple voulait faire une vraie sensation avec sa première aventure dans le domaine des véhicules électriques, la Nissan GT-R serait une excellente plate-forme à combiner avec leur produit le plus impressionnant à ce jour. Notre rendu est disponible en argent ultime de Nissan et comprend des poignées de porte dans le style des boutons de l'iPhone 12 Pro, 3 phares à LED pour représenter le trio de caméras de l'iPhone et une calandre en forme de bord supérieur / inférieur du téléphone. Il s’agit essentiellement de la GT-R dans le style minimaliste caractéristique d’Apple.

Le seul autre exemple qui semble vaguement réaliste est la Toyota Supra aux influences iPod Classic.

La Toyota Supra est une beauté et ne ressemble vraiment à rien d'autre que Toyota produit. Un mashup Supra est logique pour le premier produit EV d'Apple, car un EV est à des kilomètres de tout ce qu'ils fabriquent à date. Équipée d'un moteur 6 cylindres en ligne épicé de 3,0 litres, la Supra peut produire 382 chevaux. C’est un coup de pied sérieux.



Dans le même ordre d'idées, l'iPod Classic était l'un des iPod les plus puissants d'Apple, et lorsqu'il a été arrêté en 2014 à l'âge de 7 ans, c'était vraiment la fin d'une époque. Il était disponible avec jusqu'à 160 Go d'espace de stockage, capable de contenir jusqu'à 40 000 chansons.



Notre rendu associe la sportive Supra et le célèbre iPod Classic. Représentés dans le Turbulence Grey de la Supra, les alliages sont conçus comme l'iPod ClickWheel. La calandre en trois parties de la Supra est remplacée par un avant minimal et lisse, le logo Apple occupant le devant de la scène.

Les deux voitures électriques sont assez réussies, on aurait aimé les voir en couleurs, dans une version plus réaliste. Le reste, est bien plus anecdotiques avec la Hyundai Ioniq Electric x Apple Mouse; la Honda E x iMac G3; et la Kia Soul EV x iMac Pro.