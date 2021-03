Summoners War: Lost Centuria prévu pour le 29 avril

Il y a 8 heures (Màj il y a 8 heures)

Guillaume Gabriel

Le nouveau jeu de Com2uS, qui reprend la franchise Summoners War, va bientôt voir le jour sur nos iPhone. En effet, les développeurs viennent de lancer la précommande du futur Summoners War: Lost Centuria (v0.3.4, 1,6 Go, iOS 10.0), avec de nouvelles histoires et un nouveau système de combat.



Bien sûr, le contenu sera également différent et permettra de découvrir d'autres personnages, tout en s'appuyant sur les plus connus de la série. Voici la bande-annonce :

Summoners War: Lost Centuria est en précommande

Développez votre stratégie et prenez part à des combats en temps réel contre des joueurs du monde entier !



Un jeu de stratégie et combats en temps réel avec des contre-attaques imprévisibles.

Les nombreux fans de l'univers de la série Summoners War peuvent se réjouir ! Com2uS va sortir un nouveau jeu provenant de la saga le 29 avril prochain. Le jeu se veut plus accessible que son prédécesseur, avec quelques promesses, dont notamment un nouveau système de combat, une composition d'équipe intelligente et un contenu important.



Lors des oppositions, il vous faudra choisir entre 12 ensembles de runes différents et 3 types de pierres de compétence pour former une combinaison équilibrée. Le jeu sera disponible gratuitement sur l'App Store, mais contiendra des achats intégrés.

