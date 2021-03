iOS 14.5 ajoute une fonction d'étalonnage de la batterie des iPhone

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Apple vient de publier iOS 14.5 bêta 6 pour les développeurs, avec une nouveauté concernant la gestion de la batterie de l'iPhone. Les utilisateurs disposeront désormais d'un outil pour recalibrer la batterie interne de l'appareil lorsqu'elle ne fonctionne pas comme prévu.

Une calibration parfois nécessaire sur les iPhone

L'outil d'étalonnage figure dans le code iOS 14.5 vu par 9to5Mac, et apparaîtra pour les utilisateurs qui ont un souci de performances de batterie. Le code révèle une URL vers un article d'assistance sur le site Web d'Apple qui est déjà en ligne et qui fournit plus de détails sur cette nouvelle fonctionnalité.



Apple s'attend à ce que le nouvel outil de recalibrage de la batterie aide les utilisateurs à «corriger les estimations inexactes des rapports sur l'état de la batterie pour certains utilisateurs». Pour une raison inconnue, cette fonctionnalité est uniquement compatible avec l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max pour le moment.

iOS 14.5, à venir plus tard ce printemps, comprend une mise à jour dans laquelle le système de rapport sur l'état de la batterie recalibrera la capacité maximale de la batterie et la capacité de performances de pointe sur l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max pour corriger les estimations inexactes des rapports sur l'état de la batterie pour certains utilisateurs Les symptômes de ce bogue incluent un comportement de décharge de batterie inattendu ou, dans un petit nombre de cas, une capacité de performances de pointe réduite. Ce rapport inexact sur l'état de la batterie ne reflète pas un problème de santé réelle de la batterie.

La société affirme que le recalibrage de la batterie se produira pendant les cycles de recharge réguliers et que ce processus peut prendre quelques semaines. Une fois le recalibrage terminé, les données de pourcentage de capacité maximale et de capacité de performance maximale seront mises à jour dans l'application Réglages.



En cas d'échec de l'étalonnage, un message vous indiquera de contacter un fournisseur de services agréé Apple qui pourra remplacer la batterie pour restaurer les performances et la capacité complètes.