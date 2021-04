Apple utilisera la batterie Megapack de Tesla pour alimenter Apple Park

Dans le cadre du développement de son Apple Park, et pour renforcer son engagement en faveur des énergies renouvelables et de la neutralité carbone d'ici 2030, Apple va mettre en place une ferme énergétique.

Présente au sein de la Californie, cette dernière devrait se servir de la batterie Megapack de Tesla pour venir à bout de sa mission.

Selon nos confrères de The Verge, la ferme solaire californienne récemment annoncée par Apple utilisera 85 batteries 60MV de Tesla pour aider à alimenter Apple Park. L'énergie proposée par cette ferme permettrait d'alimenter plus de 7 000 foyers...

Apple construit l'un des plus grands projets de batteries du pays, California Flats - un projet de stockage d'énergie à l'échelle du réseau, leader du secteur, capable de stocker 240 mégawattheures d'énergie, suffisamment pour alimenter plus de 7000 foyers pendant une journée. Ce projet soutient le parc solaire de 130 mégawatts de la société qui fournit toute son énergie renouvelable en Californie, en stockant l'excès d'énergie produite pendant la journée et en la déployant au moment où elle est le plus nécessaire.

La ferme a été approuvée par le conseil de surveillance local du comté de Monterey l'année dernière, et le chef de la planification du comté a confirmé à The Verge qu'Apple utiliserait la batterie «Megapack» de Telsa dans la nouvelle ferme.