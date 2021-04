Apple cherche un cardiologue pour améliorer son Apple Watch

Il y a 3 heures

Alban Martin

La santé est l'un des principaux domaines dans lesquels Apple a investi ces dernières années suite à la croissance de l'Apple Watch depuis 2015. La firme ajoute constamment des capteurs à sa montre, ainsi que des applications comme Exercice, ECG ou même Fitness+.



Aujourd'hui, la société chercher à embaucher un cardiologue spécialisé dans le développement de produits cliniques pour pousser encore plus loin ses caractéristiques de santé.

Un poste pour concevoir les nouveautés de l'Apple Watch

Comme on peut le voir sur LinkedIn, l'entreprise a publié une offre d'emploi hier, et sept candidats ont déjà postulé. La description de poste indique clairement que l'entreprise souhaite qu'un cardiologue travaille à la création de technologies axées sur la santé.

En tant que spécialiste clinique, vous jouez un rôle essentiel en travaillant avec les équipes d'ingénierie et de conception sur le développement de produits cliniques. Vos principales responsabilités consistent à aider à définir les définitions et les spécifications des fonctionnalités cliniques afin de créer des fonctionnalités de produit innovantes visant à avoir un impact sur la santé cardiaque. Pour les fonctionnalités réglementées, vous jouez un rôle clé dans la conception des études cliniques et le développement de protocoles pour les soumissions réglementaires.

Les qualifications clés requises pour le poste sont une expertise approfondie en cardiologie, une expérience antérieure avec des produits de technologie de la santé et une connaissance du processus de développement clinique des produits de santé réglementés. Bien que l'entreprise ne décrive pas les produits avec lesquels la personne sélectionnée travaillera, il est très probable que le poste soit directement lié à l'Apple Watch et à l'application Santé.

Voici les différentes facettes du job :

Collaborer avec les équipes d'ingénierie et de conception sur le développement de produits cliniques

Créer des définitions de fonctionnalités détaillées et définir des spécifications cliniques pour les produits liés au cœur

Soutenir le développement d'algorithmes, y compris l'examen des études d'évaluation de faisabilité

Conception d'études de validation clinique et développement de protocoles pour les soumissions réglementaires

Collaborer avec les partenaires réglementaires et qualité sur les soumissions de produits aux régulateurs nationaux et internationaux

Communiquer et entretenir des relations de collaboration

Anticiper, ajuster et communiquer les problèmes, les risques et les obstacles.

Communiquer de manière claire et concise avec les pairs, les partenaires commerciaux et les dirigeants via un support approprié: oral / écrit / présentation



Vous vous en doutez, ce n'est pas la première fois qu'Apple recherche des cardiologues et autres spécialistes de la santé. En 2019, la société a embauché l'éminent cardiologue David Tsay du Columbia University Medical Center, qui a rejoint l'équipe de santé d'Apple. La firme avait également embauché des personnes ayant des compétences pour s'interfacer avec la FDA pour le développement de nouveaux produits.



Apple Watch dispose d'un certain nombre de fonctionnalités de santé, y compris la surveillance de la fréquence cardiaque et l'électrocardiogramme, sans oublier l'oxymètre de l'Apple Watch 6. Il est clair que les prochaines années seront encore tournées vers la santé des clients Apple.