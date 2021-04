Apple prépare 4 nouvelles couleurs pour ses coques MagSafe

Alexandre Godard

Si vous êtes en possession d'une coque MagSafe mais que vous commencez à vous lasser de sa couleur, Apple pourrait bien satisfaire vos envies. D'après les dernières informations, 4 (peut-être même 5) nouvelles couleurs devraient voir le jour très prochainement.

De la couleur pour accompagner le printemps

Le printemps est arrivé et au-delà des températures qui deviennent de plus en plus douce, c'est également un moment prisé par Apple pour mettre à jour, rafraîchir certains accessoires. Pour cette année 2021, il semble fort logique que les nouvelles coques MagSafe apparues pour la première fois l'hiver dernier à la sortie de l'iPhone 12 aient le droit à une extension de couleurs.

D'après DuanRui, nous devrions avoir le droit à 4 nouveaux coloris proposés dans les semaines à venir. Parmi celles-ci, on note l'arrivée du bleu, du violet, du vert et de l'orange brûlé. Voici donc les 4 coloris qui devraient s'ajouter à la gamme même si une cinquième encore non dévoilée serait également dans les tuyaux.



iPhone 12 series Apple official protective shell spring new color pic.twitter.com/ycn47kkm4D — DuanRui (@duanrui1205) April 2, 2021

Au-delà des accessoires, nous attendons toujours l'arrivée d'iOS 14.5 pour le grand public mais également la présentation des fameux AirTags que l'on attend depuis fort longtemps. La présentation de l'iPad Pro 2021 avec écran Mini-LED et compatibilité 5G est elle aussi attendue par les fans de l'iPad.