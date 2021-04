Tous les Apple Store en France fermés jusqu'à nouvel ordre

La crise sanitaire s'aggrave fortement en France et le confinement que nous allons vivre pour ce mois d'avril va impacter les Apple Store. À l'instar de ce qu'il s'était passé il y a un an, tous les Apple Store seront fermés pendant plusieurs semaines, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Fermeture totale des Apple Store français

Avec l'allocution du Président et le nombre de personnes touchées par le coronavirus, il ne faisait aucuns doutes sur le fait que les Apple Store n'allaient pas y échapper. Si à d'autre moments, nous avons eu le droit à certaines exceptions, il n'en sera rien pour ce mois d'avril.



À partir de ce vendredi 19 heures, et ce, jusqu'au samedi 1er mai 2021 minimum, tous les Apple Store situés sur le territoire français seront fermés. Malgré le fait que ce type de commerce soit considéré comme un commerce essentiel, Apple préfère prendre aucun risque et prend la même décision que l'année dernière.

Si vous souhaitiez vous rendre en Apple Store pour l'achat d'un produit ou tout simplement pour la réparation de l'un de vos produits, il va malheureusement falloir patienter au minimum 4 semaines. Selon les propos du Président, nous devrions retrouver une situation "normale" de manière prudente et progressive à partir du 15 mai. Espérons que les Apple Store ne restent pas fermer trop longtemps même si la situation actuelle fait que cette démarche est tout à fait logique.