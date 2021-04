John Ternus apparaît sur le site Leadership d’Apple

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Apple a mis à jour cette nuit son site web dédié au responsables de la société pour ajouter le profil de John Ternus, reflétant son nouveau rôle en tant que vice-président principal de l'ingénierie matérielle d'Apple en lieu et place de Dan Riccio.

Une nouvelle tête sur la page Leadership d’Apple

En janvier, Apple a annoncé que l'ancien vice-président de l'ingénierie matérielle Dan Riccio passait à un nouveau rôle pour se concentrer sur un projet non spécifié, et que Ternus prendrait le relais. John Ternus apparaît maintenant aux côtés d'autres vice-présidents principaux d'Apple, tels que Jeff Williams, Johny Srouji et Craig Federighi.



Riccio a été retiré de la page, et bien qu'Apple n'ait pas dit sur quoi il travaillait, Bloomberg a récemment déclaré qu'il se concentrait sur les casques AR / VR d'Apple.



John Ternus a initialement rejoint Apple en tant que membre de l'équipe de conception de produits en 2001 et est vice-président de l'ingénierie matérielle depuis 2013.

Voici un extrait de sa biographie sur la page de leadership :

John Ternus est le vice-président senior de l'ingénierie matérielle d'Apple, relevant du PDG Tim Cook. John dirige toute l'ingénierie matérielle, y compris les équipes derrière l'iPhone, l'iPad, le Mac, les AirPods, etc.



John a rejoint l'équipe de conception de produits d'Apple en 2001 et est vice-président de l'ingénierie matérielle depuis 2013. Tout au long de son mandat chez Apple, John a supervisé les travaux d'ingénierie matérielle sur une variété de produits révolutionnaires, y compris chaque génération et modèle d'iPad, la dernière gamme d'iPhone et les «AirPods». Il a été un leader clé dans la transition en cours du Mac vers Apple Silicon.



Avant Apple, John a travaillé comme ingénieur mécanique chez Virtual Research Systems. Il est titulaire d'un diplôme en génie mécanique de l'Université de Pennsylvanie.

Le PDG d'Apple, «Tim Cook», a déclaré en janvier que «l'expertise profonde et la vaste expérience» de Ternus feraient de lui un «leader audacieux et visionnaire» des équipes d'ingénierie matérielle d'Apple.



Quand on sait qu’il travaillait sur la réalité virtuelle avant d’arriver chez Apple...