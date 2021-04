Affaire Epic : Facebook refuse de fournir les documents demandés par Apple

Hier à 22:52 (Màj hier à 22:52)

Guillaume Gabriel

S'approche-t-on du dénouement entre Apple et Epic Games ? Difficile de prévoir tant l'affaire est grande et présente dans les tribunaux de nombreux pays. Toujours est-il que nous sommes désormais à moins d'un mois du procès entre les deux groupes aux États-Unis, et qu'un nouvel acteur entre dans la partie.

Car oui, Facebook a été cité dans l'histoire à la demande de la Pomme, qui réclamait alors certains documents au réseau social dans le cadre de sa défense. Cependant, le groupe de Mark Zuckerberg a refusé d'aider la firme de Cupertino...

Facebook refuse la demande de documents d'Apple

Il faut dire qu'entre les relations tendues entre Apple et Facebook, le fait que Vivek Sharma, vice-président des jeux au sein du réseau social s'apprête à témoigner au nom d'Epic n'arrange rien à la situation. De ce fait, l'entreprise de Zuckerberg a refusé d'accéder à la demande de la Pomme, qui souhaitait avoir accès à plus de 17000 documents liés à Sharma.



Selon nos confrères de MacRumors, Facebook aurait déjà envoyé plus de 1600 documents, dont 200 impliquant l'homme.

Si Apple estimait que la production était insuffisante de quelque manière que ce soit, elle avait toutes les possibilités de se déplacer pour contraindre dans les 7 jours suivant la clôture de la découverte, comme l'exigent les règles de la Cour. Apple a choisi de ne pas le faire, rendant cette motion intempestive. Au lieu de cela, prétendant être surpris par la divulgation par Epic de M. Sharma en tant que témoin du procès - même si la plainte d'Epic le citait par son nom - Apple exige maintenant que Facebook examine et produise un nombre énorme de documents supplémentaires.

Tim Cook, Craig Federighi et d'autres dirigeants d'Apple devraient témoigner dans l'affaire dès le mois prochain dans un procès qui s'annonce très tendu.



