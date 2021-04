Apple engage deux cadres en provenance de Spotify et Lifetime

Apple a embauché les anciens cadres Erika Clarke de Spotify et Colleen Grogan de Lifetime pour renforcer son équipe de contenu non scénarisé sur Apple TV+. Clarke et Grogan relèveront de Molly Thompson, qui a rejoint Apple en tant que responsable des documentaires en 2019.

Deux pointures rejoignent les rangs d'Apple TV+

Clarke et Grogan rejoignent tous deux Apple en tant que directeurs de création non scénarisés, a rapporté ce lundi Deadline. Clarke a rejoint Apple en janvier, tandis que Grogan l'avait précédée en septembre 2020.



Avant d'arriver chez Apple, Clarke a été productrice exécutive chez Spotify, où elle a co-dirigé la division du studio de podcast du streamer. Auparavant, elle a travaillé pendant 10 ans chez MTV au sein de l'équipe derrière "Cribs". Clarke a également été productrice et réalisatrice d'émissions telles que "The Real Housewives of New Jersey". Elle a également été nominée pour un Emmy pour son travail sur "White People", un documentaire pour le volet Look Different de MTV. Elle sera basée à LA.

Erika Clarke à gauche et Colleen Grogan à droite. © Kristie Chua / Apple



Grogan a précédemment occupé le poste de vice-président senior du développement pour le producteur Hot Snakes Media sur la série "Breaking Amish". Auparavant, elle était vice-présidente de la non-fiction pour Lifetime, où elle supervisait des séries telles que "Bring It!" et «Coming Home». Elle sera basée à New York.



Apple entend élargir sa gamme de contenu documentaire et non scénarisé, qui comprend actuellement «Beastie Boys Story», «Billie Eilish: The World's A Little Blurry» et «Boys State». Il a également commandé une série documentaire exclusive présentant les réalisations de quatre mannequins.



En mai 2020, Apple a embauché Alison Kirkham, contrôleur de la mise en service factuelle de la BBC, pour rejoindre son équipe non scénarisée en Europe.



Apple TV+ est disponible sur l'app Apple TV dans plus de 100 pays et régions, sur plus d'un milliard d'écrans, y compris sur iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, certains téléviseurs intelligents Samsung, LG, Sony et VIZIO, Amazon Fire TV et les appareils Roku, les consoles PlayStation et Xbox. Le tout pour 4,99 € par mois avec un essai gratuit de sept jours. Pendant une durée limitée, les clients qui achètent un nouvel iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch peuvent profiter gratuitement d'un an d'Apple TV+.