Clubhouse ajoute la fonction "paiement" pour rémunérer les créateurs

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Alexandre Godard

Clubhouse ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et profite de chaque semaine/mois pour enrichir son application en nouveautés. Pour ce début avril, l'apparition d'un mode paiement permet aux utilisateurs d'envoyer de l'argent à leurs créateurs de contenus favoris.

Payer un créateur est désormais possible



S'il y a bien un réseau social qui monte en flèche en 2021, c'est Clubhouse. Grâce à son système "innovant", celui-ci a su faire parler de lui et attirer pas mal de monde dont des personnalités comme Bill Gates. Depuis quelques mois, plusieurs nouveautés sont apparues dont la dernière en date qui n'est autre qu'une mise à jour du système de sécurité & confidentialité qui n'oblige plus les utilisateurs à partager leurs contacts pour envoyer une invitation.



Il y a de cela une vingtaine de jours, nous vous parlions de l'envie du réseau social de créer un système de monétisation pour payer les créateurs de contenus les plus populaires du moment. Comme nous le rapporte une note de blog, c'est désormais le cas à partir de ce mardi 6 avril 2021. Dès aujourd'hui, après la dernière MAJ effectuée, il sera possible d'envoyer une somme d'argent à votre créateur de contenus préféré.

Aujourd'hui, nous sommes ravis de commencer à déployer Payments, notre première fonctionnalité de monétisation pour les créateurs sur Clubhouse. Tous les utilisateurs pourront envoyer des paiements aujourd'hui, et nous allons déployer la possibilité de recevoir des paiements par vagues, en commençant par un petit groupe de test aujourd'hui. Notre espoir est de recueillir des commentaires, d'affiner la fonctionnalité et de la déployer bientôt à tout le monde.

Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de rechercher le profil de la personne concernée et de cliquer sur la mention "envoyer de l'argent". Bien évidemment, libre à vous de choisir le montant exact qui sera réglé via une carte de crédit ou la plateforme Stripe. Pour terminer le sujet, la société annonce qu'aucunes commissions ne seront prélevées sur les montants, ce qui signifie que la somme totale ira directement au créateur, à voir si cela durera dans le temps.



