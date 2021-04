Ubisoft rachète GameBlocks et son outil anti-triche FairFight

Il y a 2 heures

Alban Martin

Réagir



Les développeurs de jeux PC mènent une bataille apparemment sans fin contre les tricheurs, et Ubisoft a mis la main à la poche pour les arrêter.



La filiale i3D.net d'Ubisoft a offcialisé l'acquisition de GameBlocks, le créateur de l'outil anti-triche nommé FairFight. L'équipe de i3D.net a l'intention à la fois d'intégrer FairFight dans la plateforme d'hébergement ONE Game utilisée par les éditeurs "AAA" et d'étendre les capacités du système de détection de triche.

Publicité

Ubisoft met le paquet pour stopper la triche dans ses jeux

Ubisoft a donc conclu une belle affaire mais a refusé de dévoiler le montant de la transactions. Le rachat pourrait donner un avantage certain à Ubisoft.



Pour information, GameBlocks a été fondée en 2012 et s'est spécialisée dans les logiciels anti-triche, de gestion du gameplay et de surveillance des performances pour les studios de jeux. Parmi leur suite logicielle figure Fairfight, un moteur anti-triche côté serveur non invasif et personnalisable utilisant une technologie agnostique qui fonctionne en temps réel. Contrairement aux autres solutions anti-triche, Fairfight utilise le moteur de règles exclusif GameChanger et les structures de base de données de GameBlocks pour évaluer les actions de jeu des joueurs afin de rendre le jeu équitable pour tout le monde.



FairFight a été utilisé pour une gamme de jeux majeurs, y compris Rainbow Six Siege du studio mais aussi Battlefield V d'Electronic Arts.

L’inclusion du middleware de GameBlocks dans la plate-forme d’hébergement ONE Game permet à i3D.net «d'offrir la meilleure expérience sur sa plate-forme pour les développeurs et les joueurs du monde entier».

Publicité

Greg Howard, PDG de GameBlocks, a déclaré :

Toute mon équipe et moi sommes ravis de rejoindre i3D.net et la famille Ubisoft. Nous continuerons à soutenir nos clients existants et sommes impatients d'améliorer les capacités de Fairfight® afin qu'il reste le service de détection de triche le plus flexible, efficace et transparent du secteur. Nous sommes également ravis d’incorporer le système Fairfight® dans la plateforme d’hébergement de jeux ONE de i3D.net - permettant aux éditeurs de jeux, grands et petits, d’exécuter et de faire évoluer leurs services d’hébergement de jeux, d’anti-triche et d’autres services de manière absolument transparent.

Rappelons que le studio français prévoit de lancer de nombreux jeux AAA prochainement dont Far Cry VR ou Watch Dog Legion sur consoles et PC.