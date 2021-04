Apple Music for Artists a une nouvelle icône (avant iOS 15)

Si vous êtes dans le domaine de la musique et que vous avez plusieurs de vos titres présents dans Apple Music et iTunes, vous connaissez probablement l'application Apple Music for Artists. Véritable traqueur de statistique, l'application vous montre en l'espace de quelques secondes le nombre d'écoutes que vous avez eues ou encore l'influence qu'ont vos morceaux par pays.

Apple Music for Artists change d'icône

À la base, l'idée du suivi des statistiques quand on est un artiste vient de Spotify. Apple a repris par la suite cette fonctionnalité pour offrir une visibilité aux artistes de la popularité de leurs musiques. À la différence de Spotify, Apple ajoute les statistiques d'iTunes, mais aussi le nombre de fois que votre musique a été Shazamé. Après tout, pourquoi s'en priver comme Shazam appartient à Apple ?

L'application Apple Music for Artists est régulièrement mise à jour, elle est fréquemment sujette aux améliorations et divers ajouts en fonctionnalité. Hier, Apple a introduit un changement auquel personne ne s'attendait : une toute nouvelle icône avec un design très différent de la précédente.

L'ancienne icône à gauche, la nouvelle à droite !

L'icône est désormais plus simple avec un logo de musique qui a viré au rose. Si on regarde bien, Apple a inversé le code couleur de l'icône d'Apple Music, pour la version publique, l'application a un fond rouge et une note de musique blanche.

Globalement, la nouvelle icône d'Apple Music for Artists est très différente de ce que propose normalement Apple. En octobre 2020, la firme de Cupertino avait aussi changé l'icône d'App Store Connect pour apporter un design du même style. Il semblerait qu'Apple cherche à apporter une réelle différence visuelle entre les applications réservées à un nombre restreint d'utilisateurs et les apps accessibles à tout le monde ! Ou alors s’agit-il d’un aperçu d’un changement à venir pour iOS 15 ?





