Clash Quest est en soft-launch en Scandinavie

Il y a 1 heure

Alban Martin

Nous vous en parlions avant tout le monde le week-end dernier, Supercell prépare l'arrivée de trois nouveaux jeux dans l'univers de Clash of Clans. Le premier a se montrer s'appelle Clash Quest, et il est déjà disponible sur l'App Store. Seul hic, il faut un compte suédois, norvégien, finlandais, islandais ou danois pour y accéder.



Clash Quest est en soft-launch dans certains pays

Clash Quest se présente comme un jeu de combat au tour par tour des créateurs de Clash of Clans et Clash Royale. Il s'agit de réaliser différentes quêtes à travers une chaîne d'îles inconnues avec vos héros naufragés.

Combattez à votre rythme, prenez des décisions stratégiques et choisissez vos combinaisons avec soin pour vous préparer à des victoires satisfaisantes. Évitez les tirs des canons, X-Bow et Inferno Towers. Allumez-le avec des sorciers, chargez avec des bébés dragons et combattez avec des barbares. Collectez des butins rares et améliorez votre équipe avec des équipements épiques pour débloquer plus de capacités!

Tout en reprenant les personnages emblématiques de la saga ainsi que l'univers, les développeurs ont réhaussé les graphismes et changé radicalement le gameplay. Simple d'apparence, il est en fait très stratégique et se rapproche d'un RPG tactique.



En se basant sur le principe des match-3, Clash Quest propose une approche tactique plus subtile que les autres jeux du genre puisqu'il faut ici prendre en compte l'emplacement de vos personnages sur la grille, leur position par rapport à leurs semblables ainsi que leurs aptitudes. Pour attaquer, vous devez attendre votre tour et choisir qui fait quoi. Mais pour être plus performant, il faut créer des combos grâce à la combinaison de vos héros.



Nous avons déniché une petite vidéo qui explique les rudiments du jeu :



La clé du succès est donc l'association. Ensuite, vos attaques feront le reste avec des armes plus ou moins classiques, des sorts et plus encore. L'aventure est ponctuée de boss et surtout de pause à cause du manque d'énergie. Soit vous payez, soit vous attendez. Les premières minutes de jeu posent clairement le modèle free-to-play largement maitrisé par Supercell qui a fait de chacun de ses jeux un succès planétaire. En tout cas, le jeu est beau, très bien pensé et vraiment intéressant.

En attendant la sortie en France, Suisse et autre pays, sachez que vous pouvez créer un compte finlandais par exemple en suivant notre tutoriel pour créer un compte App Store américain. La procédure est la même.

