Exclu : iOS 15, API double authentification, iPhone 13 et Face ID sur Mac

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

3



Voici de nouvelles informations concernant iOS 15, les nouveaux Mac et même l'iPhone 13 à venir. Selon une source bien renseignée, Apple a prévu quelques changements intéressants dans iOS 15, une version qui sera présentée le 7 juin prochain en ouverture de la WWDC 21. Mais ce n'est pas tout.



Mise à jour de 21h30 : coïncidence ou « erreur » de notre contact, les informations semblent provenir du compte Twitter Jioriku. Ce dernier avait posté hier quasiment les mêmes détails à ce propos. Mais déjà, un autre leaker revendique le crédit pour une partie des révélations...

Un nouveau centre de contrôle sur iOS 15 inspiré de macOS 11 Big Sur

Premièrement, notre contact explique que la firme de Cupertino prépare un nouveau centre de contrôle inspiré de macOS 11 Big Sur. Plus compact et surtout légèrement en relief, ce dernier tranche avec celui que l'on connait sur iOS depuis (trop) longtemps. Intégrer un peu de neuomorphisme ne serait pas de refus.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le centre de contrôle de macOS 11 Big Sur est visuellement plus clair et les différents éléments ont été repensés pour faciliter les interactions. Selon nos informations, il faut s'attendre à voir cela tard dans le programme bêta, certainement vers iOS 15 bêta 4 ou iOS 15 bêta 5. Et il faut s'attendre à d'autres changements du même acabit.



iOS 15 devrait également être la bonne version pour les traqueurs AirTags qui montrera enfin ses animations et une prise en charge complète. Déjà cachés dans Localiser sous iOS 14 avec notamment un onglet "Items", les AirTags pourront être suivis en AR avec la prochaine version du système d'exploitation mobile d'Apple.



Nous vous rappelons que nous avons déjà dévoilé la liste des iPhone et iPad compatibles avec iOS 15.

Une double authentification Face ID et Touch ID

Du côté des développeurs cette fois, Apple travaille sur une nouvelle API qui leur permettrait d'utiliser pour la première fois l'authentification multifacteur. Touch ID et Face ID seraient des options combinables pour renforcer la sécurité avec deux tests biométriques complémentaires. On imagine que les apps bancaires ou de messagerie se rueront dessus. Dans tous les cas, les clients seront ravis car ils auront enfin la possibilité de déverrouiller leur iPhone avec l'une ou l'autre des solutions selon le contexte (avec un masque par exemple).

Face ID sur Mac

Parmi les autres nouveautés intéressantes évoquées par notre source, on retrouve l'arrivée de Face ID sur Mac. Longtemps annoncée, cette fonctionnalité était bloquée à cause d'un problème technique. Les premiers appareils à en bénéficier seront les MacBook 14 et 16 pouces, ainsi que le nouvel iMac 2021. Ce serait une nouvelle étape pour faciliter l'utilisation des ordinateurs Apple, même si le Touch ID en avait déjà révolutionné l'accès en 2016 en accompagnant la Touch Bar.

Un concept de Face ID sur iMac

iPhone 13

Enfin, concernant l'iPhone 13, l'option de stockage de 1 To sur les 13 Pro et Pro Max a obtenu le feu vert en interne. On devrait donc passer à 256, 512 et 1024 Go. Espérons que les prix ne s'envolent pas car les iPhone 13 vont logiquement intégrer Touch ID pour bénéficier de la double authentification détaillée plus haut. Le capteur Touch ID serait presque fusionné à la vitre et nécessiterait que l'écran soit d'origine pour fonctionner. Le numéro de série de l'écran et le numéro d'identification du Touch ID seront liés à la même puce. Les réparateurs ne vont pas apprécier... et le coût de fabrication devrait encore grimper. C'était déjà le cas l'an passé avec les iPhone 12 qui ont intégré une puce 5G coûteuse ainsi que des écrans OLED sur toute la gamme. Mais Apple avait réussi à conserver les mêmes tarifs.



Rappelons que les iPhone 13 devrait reconduire le même design, tout en s'améliorant sur plusieurs points comme l'encoche réduite, l'appareil photo arrière, l'écran 120 Hz pour les modèles Pro ainsi que de nouveaux coloris avec un possible noir mat.



