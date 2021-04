Microsoft ajoute les contrôles tactiles sur 50 jeux xCloud (+ GTA V)

Alors que Microsoft travaille toujours sur la venue de son projet xCloud sur nos appareils iOS, la firme de Redmond vient d'annoncer un changement majeur au sein de son catalogue de jeux en streaming. Une nouveauté tournée vers les écrans tactiles de nos mobiles.

Des commandes tactiles pour les jeux xCloud

L'attente de xCloud sur iPhone et iPad est longue, Microsoft insistant pour que les joueurs sur iOS puissent bientôt profiter du streaming complet de Xbox Game Pass Ultimate. Mais la nouvelle annonce nous donne de l'espoir puisque plus de 50 des jeux du service bénéficient désormais de commandes tactiles. Pour ceux qui ne le savent pas, xCloud propose des options de contrôle tactile pour certains jeux et Microsoft l'a présenté avec Minecraft Dungeons.



Dragon Quest XI S, Gears 5, Slay the Spire et autres nouveaux titres sont arrivées avec une prise en charge des contrôles tactiles sur xCloud. La liste complète des jeux prenant en charge les commandes tactiles sur xCloud :



Minecraft Dungeons

Hellblade: Senua's Sacrifice

Killer Instinct: Definitive Edition

Streets of Rage 4

Dead Cells

Guacamelee! 2

Hotshot Racing

Slay The Spire

Tell Me Why: Chapters 1-3

UnderMine

New Super Lucky's Tale

Golf With Your Friends

The Touryst

Ikenfell

ScourgeBringer

Celeste

Gears 5

DRAGON QUEST® XI S: Echoes of an Elusive Age™ - Definitive Edition

Enter The Gungeon

Fractured Minds

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

The Walking Dead: Season Two

The Walking Dead: Michonne - The Complete Season

The Walking Dead: A New Frontier - The Complete Season (Episodes 1-5)

Touhou Luna Nights

River City Girls

Yes, Your Grace

Monster Sanctuary

The Walking Dead: The Complete First Season

What Remains of Edith Finch

Donut County

Bridge Constructor Portal

Nowhere Prophet

Spiritfarer®

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Morkredd

Neoverse

The Little Acre

Don't Starve: Giant Edition

Hello Neighbor

Night Call

Pillars of Eternity: Complete Edition

Star Renegades

Beholder Complete Edition

Monster Train

Desperados III

Project Winter

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition

Xeno Crisis

Stranger Things 3: The Game

Viva Piñata

Viva Piñata: TIP

Jetpac Refuelled

Sea of Thieves

GTA V arrive sur xCloud

Comme pour chaque annonce Xbox Game Pass, de nouveaux jeux sont détaillés pour le service. Le point culminant d'aujourd'hui est le retour de GTA V sur Xbox Game Pass le 8 avril, avec le support xCloud.



L'incroyable Octopath Traveler qui a fait ses débuts sur Nintendo Switch est également pris en charge par le service cloud. Pour ceux qui se demandent pourquoi xCloud n'est pas encore sur iOS sous quelque forme que ce soit, les restrictions et règles d'Apple ont contraint Microsoft a revoir ses plans. Mais la société a confirmé que xCloud pour iOS arrivait bientôt.



Une fois que cela sera disponible, les membres Xbox Game Pass Ultimate pourront jouer et accéder à leur propre bibliothèque (titres pris en charge) sur les consoles Xbox, PC, appareils Android et iOS. En attendant, il vous faut appareil Android si vous voulez vraiment diffuser immédiatement des jeux Xbox sur votre téléphone.