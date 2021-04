Apple paye 3,4 millions au Chili pour le bridage des iPhone

Il y a 20 min

Medhi Naitmazi

Réagir



Apple n’en a toujours pas terminé avec le batterygate. Cette fois, c’est au Chili que la firme a du trouver un accord à hauteur de 3,4 millions de dollars - 2,8 millions d’euros - au sujet des iPhone ralentis.



Comme dans de nombreux pays, une action collective a été lancée contre Apple pour obsolescence programmée.

Publicité

Apple trouve un accord pour les iPhone ralentis

Les plaignants chilien regroupés dans cette affaire vont donc toucher 3,4 millions de dollars grâce à l’accord conclu entre une association de consommateurs au Chili et Apple.



La procédure a été lancée en 2018 avec un peu plus de 150 000 clients mécontents que leur iPhone affiche des performances dégradées suite à l’installation de la mise à jour d’iOS 10.2.1.

Comme partout, les plaignants avaient différents modèles, de l’iPhone 6 à l’iPhone 7 en passant par le premier iPhone SE. Avec iOS 10.2.1, Apple avait réduit les performances des iPhone qui avaient une batterie usée, mais sans ne rien dire aux clients. Certains avaient réalisé des benchmarks pour comparer l’avant / après et Apple a du reconnaître son erreur. La firme a par la suite proposé une option pour activer ou non ce bridage qui préserve l’autonomie de la batterie. Et iOS 11.3 a désactivé cette dernière par défaut.

Apple a subi de nombreux procès partout dans le monde, aux États-Unis, au Brésil, en Italie et autre. En France, la firme a du payer 25 millions d’euros d’amende et afficher un message sur son site, mais les clients français n’ont rien touché...