Chipolo ONE : premier outil de suivi d'objets tiers avec intégration Find My

Il y a 12 min (Màj il y a 12 min)

Guillaume Gabriel

Durant la nuit, nous avons officiellement appris qu'Apple ouvrait enfin les vannes pour son application Find My, ainsi que la puce M1 disponible dans l'iPhone. Cette nouveauté permet notamment aux créateurs d'accessoires de se servir de cette opportunité pour permettre aux clients de localiser les appareils MFi.

Et parmi les premiers à profiter du mouvement, on retrouve la société Chipolo qui vient d'annoncer son ONE Spot. On parle d'une équivalence à Tile, ou encore aux futurs AirTags, permettant de traquer vos objets les plus précieux.

Chipolo intègre son One avec le réseau Find My

Attachez votre Chipolo à tout objet que vous souhaitez suivre et connectez-le avec l'application Chipolo sur votre iPhone ou téléphone Android. Clés égarées ou perdues ? Faites sonner votre Chipolo depuis l'application Chipolo ou vérifiez où vous les avez eues en dernier sur une carte, si elles sont hors de portée Bluetooth.

Pour l'historique, Chipolo a lancé son tracker d'élément ONE en 2020 au CES avec le support de Siri, mais également la possibilité de recevoir des notifications hors de portée. Avec l'application Find My et le nouveau One Spot, les utilisateurs pourront localiser des éléments comprenant le fameux accessoire : ils pourront jouer un son de 120 dB, mais également être marqués comme "Perdus".



Reste désormais à savoir quel sera le prix de ce futur ONE Spot !