Epic Games prépare son procès antitrust contre Apple depuis deux ans

Il y a 33 min

Alexandre Godard

Même si dans un tel procès, celui d'Epic Games contre Apple, nous nous doutons que celui qui sera jugé en tort fera appel, vivement le mois de mai et la fin de toutes ces allégations. Les dernières informations du jour évoquent un plan du côté d'Epic planifié depuis plus de deux ans, au minimum.

Un procès qui va faire grand bruit

Voilà une histoire dont tous les fans d'Apple et de Fortnite sont au courant. Le différent judiciaire entre Apple et Epic Games dure maintenant depuis des mois et le procès prévu au mois de mai (du 3 au 24) devrait nous donner les premiers éléments de réponse.



Pour préparer ce procès, les dizaines d'avocats présentent tour à tour des documents censés leur donner raison. C'est le cas du côté d'Apple aujourd'hui car l'on apprend qu'un dossier de plus de 500 pages vient d'être déposé. Celui-ci relate toutes discussions et informations échangées entre les deux sociétés mais également des faits en faveur d'Apple qui d'après eux, prouvent leur éthique dans cette affaire.



Vous le savez, Epic Games ne cesse de dénoncer les pratiques anticoncurrentielles par Apple sur son App Store, ce à quoi Apple répond que, mise à part une politique ajustée au fil du temps, les règles sont toujours restées les mêmes depuis 2008.

Apple en profite pour clamer sa bonne foi dans cette affaire en prenant le jeu phare d'Epic Games en exemple :

Le jeu phare d'Epic, Fortnite, illustre le paysage concurrentiel. Apple prend en charge les transactions "cross-plate-forme" et les transactions multi-plateformes. Le même consommateur peut effectuer des achats intégrés de V-Bucks sur son ‌iPhone‌ (via le navigateur) pendant une pause déjeuner et sur une console à la maison le soir. Apple (contrairement à certains de ses concurrents) autorise le jeu "cross-wallet", de sorte que les achats en jeu appelés V-Bucks dans Fortnite peuvent être effectués sur un appareil et utilisés sur un autre. En d'autres termes, un utilisateur iOS peut acheter des V-Bucks sur un PC, puis (avant la suppression de Fortnite) les utiliser dans Fortnite sur son ‌iPhone‌ ou iPad avec Epic ne devant même pas une commission d'un centime à Apple.

Tout cela, nous le savons déjà ! Ce qu'il y a de nouveau en ce jeudi 8 avril 2021, c'est que nous apprenons qu'Epic préparerait visiblement ce procès depuis plus de deux ans, soit avant même que cette histoire ne fasse grand bruit. Grâce à la divulgation de certains produits internes, il est souligné qu'un dossier connu sous le nom de "Projet Liberty" aurait été créé en 2019 et serait le fer de lance pour ce futur procès. Mieux encore, d'après ce qui est rapporté, Epic comploterait contre Apple et Google depuis 2008. Ce "Projet Liberty" aurait été créé juste après que les dirigeants se soient rendus compte d'une baisse significative du nombre d'utilisateurs mensuels sur ses services et donc par la même occasion de ses revenus. D'où l'idée d'instaurer un procès qui permettrait (en cas de victoire) d'obtenir des avantages et donc des gains supplémentaires.



Tout cela faisait partie d'une stratégie médiatique préplanifiée appelée "Project Liberty". Epic a retenu les services de Cravath, Swaine & Moore LLP et d'une société de relations publiques en 2019, et ce procès est l'aboutissement de cet effort. Epic cherche à dépeindre Apple comme le méchant afin de pouvoir raviver l'intérêt pour Fortnite. Pourtant, ironiquement, lorsque Epic a été expulsé de la plateforme iOS, il a dit aux joueurs qu'ils pouvaient continuer à jouer sur consoles, PC et autres appareils, démontrant l'existence de la concurrence et l'absence de monopole.

Vous pensez que Fortnite pourrait revenir sur l'App Store un jour ? Le jeu de Battle Royale a été supprimé par Apple en août 2020.