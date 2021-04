La fin de la recharge gratuite des voitures électriques en France ?

Les automobilistes français ont beau être intéressés par les véhicules électriques, le prix, l'autonomie et le réseau de bornes freinent encore la majorité. Et ce dernier point ne risque pas d'être dépassé puisque recharger gratuitement sa voiture sera bientôt impossible.

Un argument en moins pour l'électrique ?

Que ce soit pour les électriques ou les hybrides rechargeables, la possibilité de recharger gratuitement sur les parkings de certains centres commerciaux était un argument de vente auprès des clients potentiels.



Mais nos confrères de Challenges rapportent que la gratuité ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. En effet, Westfield, le groupe australien racheté par Unibail-Rodamco en 2017, va changer son fusil d'épaule. Celui qui possède des centaines de centres commerciaux dans le monde, dont 21 en France, va abandonner la gratuité des bornes. Même son de cloche du côté de Nissan qui proposait des bornes gratuites chez Ikéa et Auchan.

Pour renflouer les caisses, Westfield a signé un contrat avec le spécialiste Izivia. Résultat, des charges facturées 0,25 € le kWh, soit le double de ce que facture EDF pour une charge à domicile. Pour une voiture hybride avec une batterie de 15 kWh, comptez 3,75€ pour récupérer une cinquantaine de kilomètres.

C'est clairement une mauvaise nouvelle pour ceux qui possèdent un VE, et surtout pour ceux qui envisageaient d'y passer. Même si il est logique que la gratuité ne pouvait pas durer, le moment choisi n'est pas très opportun. Le parc français est loin d'avoir accompli sa transition, et un automobiliste sur deux se dit "bloqué" par le problème des bornes de recharge. Pas assez nombreuses, souvent dégradées et au prix parfois exagéré.



Rappelons que le gouvernement a promis quelque 100 000 bornes en France à la fin de l'année 2021. Il en manque environ 70 000...